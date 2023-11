Diletta Leotta è acqua passata: curve pazzesche, il web è pazzo di lei

Diletta Leotta, la concorrenza si fa sempre più spietata: fa parte del passato, ma sui social non la batte nessuno.

Se esistesse un concorso di bellezza volto ad eleggere la tifosa più sexy del San Siro, lo vincerebbe a mani basse. E non solo perché non c’è nessuno che segua l’Inter con più abnegazione di lei, ma perché la sua presenza in tribuna è un valore aggiunto ad ogni match dei nerazzurri.

Non è un caso che nei mesi scorsi abbia collaborato con la società milanese, così come non lo è il fatto che il suo profilo social “lieviti” di giorno in giorno. Adesso è arrivata a quota 918mila follower, un numero che esprime chiaramente la portata del suo successo e l’influenza che ha sul popolo di Instagram. Ha avuto uno “sponsor” di un certo rilievo, quando si è affacciata per la prima volta nel mondo del web, ma adesso non deve più niente a nessuno. Ora è tutta farina del suo sacco.

Eleonora Incardona, è di lei che stiamo parlando, in un primo momento è balzata agli onori della cronaca per il fatto di essere la cognata di una delle conduttrici sportive più amate del Bel Paese. Era difatti fidanzata, fino a qualche tempo fa, con Mirko Manola, il fratellastro chirurgo dell’incantevole Diletta Leotta. Ecco spiegato, quindi, perché è diventata così famosa.

Quasi un milione di follower per l’ex cognata di Diletta Leotta

Far parte della cerchia della regina di Dazn è stato certamente d’aiuto, ma il resto è poi venuto da sé. La parentesi a Sportitalia, alla quale ha fatto seguito l’incarico a Dazn Bet Fun, ha permesso al pubblico di conoscerla ancora meglio e di scoprire che, esattamente come la sua ex cognata, è piuttosto preparata in materia sportiva.

Non ha “mire” che vanno al di là di quello che già fa, in ogni caso, la Eleonora dalle curve d’oro che strega ogni giorno il web con i suoi contenuti ad alta temperatura. Vuole diventare un magistrato e, determinata com’è, è probabile che ben presto ci riesca. Nel frattempo, cura il suo profilo social come fosse un prezioso orticello, “seminando” ogni giorno foto che diventano, poi, veri e propri “alberi” di like e di commenti.

Diletta Leotta ormai è acqua passata e non fa più parte della sua vita, eppure, esattamente come lei, delizia ogni giorno i suoi sostenitori con scatti piccanti. “Il 70% della mia giornata – aveva detto la Incardona in un’intervista – è dedicata alla creazione di contenuti, il che richiede uno studio perché non è che li fai a caso”. E lo studio cui alludeva, dobbiamo ammetterlo, ha dato decisamente i frutti sperati.