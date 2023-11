A Francesca Tajè in bikini potresti non resistere: la foto infiamma il web

Francesca Tajè ha colto i follower di sorpresa pescando nell’archivio dei ricordi: attenti, questa foto potrebbe farvi impazzire.

È assai probabile che vi siate più volte chiesti, in passato, chi sia la biondina mozzafiato sulla quale spesso indugiano le telecamere in azione allo Stadium. Qualcuno di voi potrebbe averlo già scoperto grazie ai social network, ma è possibile che qualcuno, invece, non sia mai riuscito a mettersi sulle sue tracce.

In tal caso, no problem: siamo qui per questo. Il suo nome è Francesca Tajè e, come facilmente intuibile, la Juventus è il suo grande amore. Un amore di cui non ha mai fatto mistero ma che, anzi, ha sempre urlato a squarciagola. Nel vero senso della parola. Già, perché questa tifosissima bianconera non si perde un solo match casalingo ed è oramai a tutti gli effetti la beniamina incontrastata della casa bianconera. È sempre lì, in tribuna, pronta a sostenere i suoi campioni del cuore e, perché no, a farsi portavoce del lato glamour del calcio.

La bella Francesca, infatti, non è solo una calciofila doc dal cuore bianconero. È anche un’influencer in ascesa, come si evince chiaramente dal numero dei suoi follower. Al momento ne ha 103mila e siamo certi che, in questa folta platea, vi siano innumerevoli persone che condividono, con lei, la passione per la Vecchia Signora.

Francesca Tajè spulcia negli archivi e tira fuori una sorpresa

E siamo certi, allo stesso modo, che questo numero sia solo provvisorio. Che nei mesi a venire potrà gonfiarsi sempre più fino a raggiungere cifre ancor più importanti e significative.

Ma veniamo a noi. La Tajè, dicevamo, è un tipo frizzantino e molto alla moda. Bella e spigliata, tutta curve e tutta pepe, nei giorni scorsi ha pubblicato uno scatto che ha creato un po’ di scompiglio sul web. Il perché è presto detto: bella com’è, quando indossa un bikini è la fine.

E indossa proprio un due pezzi nella fotografia in questione, che ha ripescato dall’album dell’estate e riproposto ai follower in preda alla nostalgia. I fan, dal canto loro, non potevano che apprezzare il suo spirito d’iniziativa e premiarlo con un mare di like e di commenti.