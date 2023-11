Doppio colpaccio Juventus immediato: il primo arriva gratis

Non uno ma addirittura doppio colpo. Ecco come la Juventus potrebbe strappare i due giocatori: i dettagli delle operazioni.

Con l’inizio del nuovo anno alle porte, la dirigenza della Juventus è pronta a muoversi sul mercato per cercare rinforzi che possano contribuire a ridurre il divario con l’Inter in testa alla classifica. L’obiettivo è chiaro: giocatori tecnicamente forti, ma con un profilo basso e una totale disponibilità verso la causa, evitando personalità divisive o giocatori alla ricerca esclusiva di spazio.

Il centrocampo rimane la priorità in termini numerici, e la formula preferita è il prestito. Tra i nomi che circolano ci sono Fabian Ruiz del Psg, De Paul dell’Atletico Madrid, Thuram del Nizza, Thomas Partey dell’Arsenal e Samardzic dell’Udinese, tutti giocatori che stuzzicano l’interesse della dirigenza bianconera. Inoltre, Domenico Berardi del Sassuolo è un pallino che continua a occupare un posto di rilievo nelle ambizioni della Juventus.

Dal centrocampo come priorità a Berardi: i colpi della Juve

Tuttavia, la strada verso l’acquisizione di giocatori di alto livello, disposti ad accettare un impiego non costante e a essere parte di un progetto a breve termine, non è priva di ostacoli. La Juventus è consapevole della necessità di mantenere l’equilibrio e la serenità del gruppo, evitando arrivi che possano destabilizzare l’ambiente. Per questo motivo, si predilige un profilo basso e una totale dedizione alla causa. In particolare, per quanto riguarda Domenico Berardi, la trattativa potrebbe rivelarsi complessa, considerando la reticenza del Sassuolo nel cedere facilmente i propri talenti. Tuttavia, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, i rumors riguardanti Berardi e la Juventus si sono intensificati recentemente. La Juventus conta sulla volontà dell’attaccante, da tempo desideroso di vestire la maglia bianconera. Fattori come l’offerta di Manna e Giuntoli, uniti alla situazione di classifica del Sassuolo, potrebbero influenzare positivamente l’esito della trattativa.

Nonostante la Juventus sia impegnata nella ricerca di rinforzi a centrocampo, Berardi resta un obiettivo concreto già per il mercato di gennaio. L’attaccante della Nazionale italiana potrebbe rappresentare quel salto di qualità che Allegri cerca per migliorare le prestazioni offensive della squadra, aggiungendo colpi e caratteristiche che attualmente mancano alla Continassa. Resta da vedere come si evolveranno gli sviluppi di questa trattativa e se la Juventus riuscirà a concretizzare il suo desiderio di portare Berardi sotto la Mole.