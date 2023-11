Calciomercato Juventus, Vlahovic sbattuto fuori: lo prendono a gennaio

L’Arsenal sceglie il nuovo attaccante e chiude la porta a Dusan Vlahovic: il punto sul bomber della Juventus

I segnali di Dusan Vlahovic contro l’Inter hanno riacceso l’entusiasmo dei tifosi e anche la fiducia da parte di Massimiliano Allegri.

Dopo diverse partita in cui gli aveva preferito Moise Kean, l’allenatore toscano ha deciso di dargli la chance dal primo minuto in una delle partite più significative della stagione. Il serbo ha risposto presente, ritrovando l’intesa con Chiesa e realizzando un bel gol e molto importante ai fini del risultato finale. Vlahovic resta un nome di interesse per molte big in chiave mercato, soprattutto in Inghilterra. Nei mesi scorsi squadre come Manchester United e Arsenal lo avevano adocchiato, senza mai fare la mossa decisiva. Ad oggi, però, l’attenzione dell’Arsenal sembra rivolta verso l’attaccante classe ’96 del Brentford, Ivan Toney, in scadenza a giugno 2025.

Attualmente è squalificato per scommesse e non potrà tornare in campo prima di gennaio 2024. Ben 8 mesi di squalifica per Toney che, però, l’anno scorso ha vissuto un’ottima annata, collezionando 20 gol e 4 assist in Premier. Anche il Chelsea è sulle tracce dell’attaccante britannico che, però, come sottolineato da Caught Offside, sembra intenzionato a scegliere l’Arsenal. L‘eventuale arrivo di Toney chiuderebbe le porte a Dusan Vlahovic che negli scorsi mesi è stato spesso accostato ai Gunners.

Juventus, l’Arsenal sceglie Toney e molla Vlahovic

Il club londinese continua a tenere in considerazione Dusan Vlahovic, senza affondare il colpo.

La Juventus dal canto suo non è così intenzionata a lasciarlo andare, ma solo in caso di offerta allettante. La Vecchia Signora vorrebbe rientrare dell’investimento fatto per il serbo a gennaio 2021 di circa 80 milioni e non accetterebbe di svendere il suo attaccante. Molto dipenderà, naturalmente, dall’esito della sua stagione. Attualmente Vlahovic ha collezionato 5 gol in campionato, viaggiando a fasi alterne. Un inizio molto positivo con 4 reti nelle prime 4 giornate. Poi un lungo periodo di stallo, con prestazioni decisamente deludenti e nessuna rete. La scintilla è arrivata nel derby d’Italia con l’Inter, quella che potrebbe rimettere in carreggiata l’ex Fiorentina. Se pur Giuntoli stia già valutando alcuni sostituti, in questo momento non c’è una vera trattativa per Vlahovic. L’Arsenal ha virato su un altro attaccante e in questo momento i bianconeri devono solo cercare di valorizzare il serbo.