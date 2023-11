Dal Tottenham alla Juventus, affare lampo: il prescelto non è Hojbjerg

La Juventus potrebbe portare a Torino un big del Tottenham a parametro zero ma valuta anche l’acquisto immediato

Il mercato invernale della Juventus potrebbe rivelarsi molto entusiasmante, visti i tanti nomi che circolano nelle ultime settimane.

L’emergenza a centrocampo è sempre più concreta per Massimiliano Allegri che deve provare a tenere duro fino a gennaio, così da poter avere un nuovo rinforzo in quella zona di campo. La dirigenza bianconera sta lavorando su più fronti e oltre il centrocampo, guarda con particolare attenzione anche al reparto difensivo. Con uno sguardo attento alla Premier League, Cristiano Giuntoli potrebbe pescare un colpo dal Tottenham. Si tratta di un giocatore esperto, capace di giocare sia da difensore centrale che da centrocampista. Un doppio ruolo che risulterebbe molto prezioso per i bianconeri.

Juventus, occhi su Eric Dier: opzione a parametro zero dal Tottenham

Il Tottenham sta valutando la cessione di Eric Dier, tanto che, secondo quanto riportato da Record, sarebbe già sulle tracce del centrale del Benfica, il brasiliano Morato.

Quest’ultimo potrebbe prendere il posto proprio di Dier che è in scadenza con gli Spurs a giugno 2024. Il classe ’94 inglese è finito nel dimenticatoio con Postecoglu e sembra ormai orientato verso un cambio di squadra dopo 10 anni di carriera trascorsi con la maglia del Tottenham. La Juventus sta valutando anche il suo profilo per rinforzare la difesa. I bianconeri da una parte sono tentati di aspettare giugno, così da pagare solo il costo del cartellino, ma con il rischio di dover fare i conti con una concorrenza più fitta. Dall’altra parte, invece, potrebbe provare a prelevarlo già da subito, sfruttando il mercato di gennaio per anticipare la concorrenza. Il Tottenham potrebbe chiedere una cifra piuttosto esigua, così da non perderlo a zero a giugno.

La Juventus, però, non è sola. Come riportato da Team Talk, anche la Roma potrebbe inserirsi per Dier, oltre ad alcune big europee che già stanno considerando l’opzione, dal Bayern Monaco allo Sporting CP che potrebbe tentare un romantico ritorno. Dier è in grado di giocare anche