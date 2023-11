Chiesa via dalla Juventus a parametro zero: la decisione è arrivata

Chiesa se ne va a parametro zero? Adesso la decisione sembra essere stata presa: i dettagli dell’operazione.

La Juventus si trova in una fase cruciale delle trattative contrattuali, con l’attenzione concentrata su due pilastri della squadra: Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Mentre i dialoghi per il rinnovo di Chiesa sembrano procedere positivamente, la situazione con Vlahovic è più complessa, con cifre che pongono sfide significative per il club bianconero ma che potrebbero, essere, comunque raggiunte data l’importanza del bomber serbo.

Federico Chiesa, il talentuoso esterno azzurro, è in scadenza nel 2025, ma le ultime notizie indicano che il suo agente, Ramadani, ha evitato il rischio di una separazione a parametro zero. I dialoghi per il rinnovo sono in uno stadio avanzato, e anche nella peggiore delle ipotesi, sembra che il contratto dell’italiano verrà prolungato per uno o due anni. Questo rappresenterebbe una mossa strategica per preservare il valore di Chiesa e mantenere salda la sua presenza nel progetto a lungo termine della Juventus.

Chiesa rinnova uno o due anni: accordo prossimo

Il dilemma della Juventus è trovare un equilibrio tra la necessità di mantenere giocatori chiave come Chiesa e Vlahovic e la gestione oculata delle risorse finanziarie. Nel caso di Vlahovic, il club potrebbe dover affrontare una delicata negoziazione per arrivare a un accordo che soddisfi entrambe le parti. Il giocatore, consapevole delle difficoltà finanziarie, sembra aperto a un compromesso, ma la strada per trovare un terreno comune potrebbe essere lunga e intricata.

Mentre per Chiesa, il rinnovo, adesso sembra prossimo. Il destino contrattuale di Chiesa e Vlahovic rimane in stand by ma potrebbe sbloccarsi già nelle prossime settimane, con la Juventus impegnata in trattative delicate. I tifosi, nell’attesa di notizie ufficiali, osservano con ansia lo sviluppo di queste vicende, sperando che i loro beniamini possano restare a lungo nel panorama calcistico bianconero. La capacità della Juventus di gestire abilmente queste situazioni contrattuali sarà cruciale per il futuro successo della squadra e per mantenere un equilibrio sostenibile sul fronte finanziario ma, per ora, i segnali sembrano più che positivi.