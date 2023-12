“Ti do un cazzotto e ti sfondo”: Allegri va di matto al triplice fischio  

Allegri fuori di sé al termine di Monza-Juventus: lo screzio con la presunta frase “Ti do un cazzotto e ti sfondo”

In un finale incredibile la Juventus ha espugnato l’U-Power Stadium di Monza per 2-1.

Una partita che si è delineata quasi totalmente nei minuti finali. Al 92′ il gol del pareggio di Valentin Carboni su un tiro cross che beffa Szczesny. Un minuto più tardi il gol decisivo di Federico Gatti dopo un’iniziativa personale di Adrien Rabiot, autore anche del gol del vantaggio.

Juventus, Allegri va di matto con Landucci nel match contro il Monza: ecco cosa è successo

Al gol del momentaneo pareggio del Monza, però, Max Allegri non è riuscito a trattenere la rabbia. Il tecnico livornese, rivolgendosi al suo vice Landucci ha infatti urlato: “Ti do un cazzotto e ti sfondo!“.

Solo qualche minuto prima lo stesso Allegri si era infuriato per il gol preso dai suoi, e dal labiale si è chiaramente visto come abbia esclamato: “Ma come si fa a prendere un gol così“. Al termine della gara lo stesso Allegri ha chiarito ai microfoni di DAZN di come fosse solo uno screzio da campo, dovuto al rammarico per il momentaneo gol del pareggio da parte della squadra guidata da Raffaele Palladino.