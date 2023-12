Juventus, Allegri: “Napoli e Milan possono rientrare. A novembre si parla sempre del mio futuro”

L’intervista di Allegri nel post-partita di Monza-Juventus, terminata 2-1 per i bianconeri

Massimiliano Allegri si è preso la vetta, grazie al gol di Federico Gatti che nei minuti di recupero ha regalato la vittoria ai bianconeri.

Nel post partita di Monza-Juventus l’allenatore bianconera ha parlato nella consueta intervista ai microfoni di DAZN: “Vittoria importante perché è arrivata contro una squadra forte che gioca bene. Nel primo tempo siamo stati aggressivi e potevamo fare anche il 2-0. Nel secondo tempo abbiamo rischiato poco. Abbiamo peccato sul tiro cross di Carboni che ha un bel mancino. La reazione immediata dimostra che la squadra voleva questa vittoria. Quando c’è positività all’interno dell’ambiente tutto va meglio. Chiunque gioca si mette a disposizione e anche chi entra si mette perfettamente a servizio della squadra. Ora tocca anche recuperare diversi giocatori importanti”.

Juventus, Allegri: “Vogliamo giocare la Champions, Napoli e Milan possono rientrare”

Allegri ha proseguito su alcuni recuperi che potranno rivelarsi indispensabili per il proseguo del campionato.

“Danilo è rientrato dopo un lungo periodo in cui è stato fuori. Alex Sandro oggi ha fatto un’ottima partita. Speriamo anche che si rimetta presto Locatelli e che gli passi presto questo dolore. Oggi aveva un pò più di fastidio e ho preferito preservarlo per più tempo possibile. Poi tutti gli altri stanno bene e il gruppo sta facendo cose importanti. Non bisogna fermarsi, anzi cercare di rimanere nelle prime posizioni”. Poi sul litigio con il l’allenatore in seconda Landucci, Allegri ha chiarito:“Battibecco con Landucci? Gli ho detto solo che era un gol evitabile quello di Carboni. Su quelle situazioni bisogna difendere un pò meglio ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Si sono messi tutti a disposizione per portare a casa il risultato“.

“Corsa scudetto? Il Napoli può rientrare così come il Milan perché il calendario è ancora lungo e basta fare un filotto di vittorie per tornare in ballo. Noi dobbiamo cavalcare il momento e puntare a giocare la Champions League dalla prossima stagione. I ragazzi vanno supportati perché stanno facendo cose importanti. Verso novembre si parla sempre del mio futuro. L’importante è il futuro del club e la società è giusto che programmi anche gli anni futuri”. In conclusione ha anche parlato del rapporto con la società: “C’è grande sinergia con Giuntoli, Manna e Scanavino. Siamo ben allineati e sappiamo quale è l’obiettivo”