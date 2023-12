UFFICIALE Juventus, gara con la Roma in chiaro: dove vederla in TV

Juventus, l’importantissima gara contro la Roma sarà trasmessa in diretta in chiaro: tutto quello che c’è da sapere.

Saranno loro, ancora una volta, a contendersi il titolo e a duellare in campo per conquistare la Supercoppa italiana. Esattamente come era stato un anno fa, il 5 novembre, quando la Roma era riuscita nell’impresa di imporsi sulla Juventus a Parma. Ci erano voluti i calci di rigore, ma alla fine erano state le giallorosse ad avere la meglio.

Le bianconere avranno l’occasione, ora, di rifarsi. E in un contesto completamente diverso da quello precedente, per di più. Non si giocherà più in Emilia Romagna ma in Lombardia, più precisamente a Cremona. Le due società scenderanno in campo subito dopo l’Epifania, ossia il 7 gennaio, allo stadio Giovanni Zini.

Scopriremo quel giorno, allora, se potremo parlare di rivincita o se la Roma, invece, riuscirà a mettere il sigillo sul suo secondo successo in Supercoppa. La Juventus ha conquistato quel trofeo già tre volte, su un totale di 5 finali, mentre le giallorosse, lo scorso anno, hanno vinto per la prima volta in assoluto.

Roma-Juventus in diretta tv in chiaro: tutto quello che c’è da sapere

E proprio nei giorni in cui la Lega Serie A e le autorità hanno dichiarato ufficialmente guerra ai pirati dello streaming, vi farà piacere sapere che la finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Roma sarà trasmessa in chiaro.

La diretta dell’evento cremonese andrà in onda il 7 gennaio 2024 su Rai2, alle 15:15 in punto. A costo zero, ovviamente, per la gioia dei tifosi delle bianconere e dei sostenitori della squadra romanista.