Non solo Berardi: il regalo Scudetto per la Juventus ha un altro nome

Inter, Juventus, Milan e Napoli attive per gennaio. La strategia dei bianconeri è già delineata: nuovo tentativo per Berardi e assalto a Koné

Sembra ormai piuttosto delineato lo scenario della Serie A, con 4 big che proveranno a contendersi lo scudetto.

Naturalmente Inter e Juventus che al momento occupano le prime due posizioni della classifica, ma anche Napoli e Milan che non hanno intenzione di mollare il treno. Tutte e 4 le squadre proveranno a intervenire, quindi, durante il mercato invernale, per cercare di mantenere alto il livello della propria rosa per tutto l’arco della stagione. La sessione di invernale di mercato aprirà il 2 gennaio e le big italiane sono già a lavoro per farsi trovare pronte. Focalizzandoci sulla Juventus, la strategia sarà quella di fare almeno un colpo, se non addirittura due. Una variabile che dipenderà anche dalle cessioni e da qualche possibile occasione last minute. Il d.t Cristiano Giuntoli, supportato da Giovanni Manna, sta restringendo il campo per affondare il colpo. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, certamente la Juventus farà un nuovo tentativo per Domenico Berardi, consapevole che non sarà facile superare la resistenza del Sassuolo, soprattutto in un periodo delicato come gennaio. Giovanni Carnevali difficilmente avrà un’apertura in questo senso ma la Juve intende provarci, se pur il prezzo sia di circa 30 milioni di euro.

Juventus, a gennaio nuovo tentativo per Berardi: in rialzo le quotazioni di Koné

Tra le principali alternative a Domenico Berardi per la Juventus rimane vivo il nome di Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Su di lui, però, si sta scatenando una vera e propria asta.

Sullo sfondo c’è anche l’ipotesi di un ritorno di Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina si è candidato per tornare in prestito per 6 mesi da Toronto ma per la Juventus rimane solo un’occasione da provare a valutare negli ultimi giorni del mercato invernale. La priorità della dirigenza resta quella di rinforzare il centrocampo, trovando un profilo che abbini qualità ed equilibrio in mezzo al campo. In calo le quotazioni di Hojbjerg del Tottenham. Tutto stabile su Kalvin Phillips che piace molto al Newcastle. In rialzo, invece, le quote di Manu Koné, 22enne del Borussia Moenchengladbach. Il 2001 francese rientra in quella lista di profili giovani ma già pronti e attenzioni dalla dirigenza. A un mese dall’apertura del calciomercato invernale le preferenze di Giuntoli e Manna potrebbero cambiare, così come potrebbero decollare nuovi nomi.

Anche in ottica futuro la Juventus sta guardando con particolare attenzione anche il 17enne montenegrino Vasilije Adzic, classe 2006 del Buducnost Podgorica, ma anche Roony Bardhji del Copenaghen e Jovan Mijatovic della Stella Rossa di Belgrado. Seguiti anche nell’ultimo turno di Champions, hanno attirato particolarmente l’attenzione della Vecchia Signora che continua a monitorarli.