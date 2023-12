Elisabetta Canalis sembra scolpita: è strettissima, curve a tutto schermo

Elisabetta Canalis, chi mai avrebbe il coraggio di indossare un capo così audace? L’ex velina crea scompiglio sui social.

Qualche giorno fa, anche se non senza un pizzico di nostalgia, è tornata alla base. Nella città, cioè, in cui si è trasferita per amore del suo ex marito Brian Perri, vale a dire la magica Los Angeles.

Rientra in Italia ogni volte che deve assolvere a qualche impegno lavorativo, ma è ovvio, anche perché lo ha scritto nero su bianco proprio nelle scorse ore, che la sua terra le manchi tanto. Ciò non toglie che in California se la spassi e che la città degli angeli sia il suo habitat naturale. Tra sport e movida, shooting e la figlia Skyler, non le resta un attimo che sia uno per annoiarsi. Sembra spassarsela sempre un mondo, anzi, la bella Elisabetta Canalis, che da qualche tempo si è anche data al kickboxing. Una passione che, qualora fosse possibile, l’ha peraltro resa ancor più sexy di quanto non sia mai stata.

Lo sport ha sempre avuto un ruolo imprescindibile nella sua vita e si vede. Il suo corpo è tonico e modellato e non tradisce per niente la sua età anagrafica, che è lontana anni luce da quella che dimostra poi in concreto l’ex velina di Striscia la notizia.

Che bomba Elisabetta Canalis: è stretta come una seconda pelle

Prendiamo l’ultima foto che la Canalis ha postato sui social network, per esempio. A quante altre donne donerebbe una tuta così, stretta come una seconda pelle, e potenzialmente in grado di accentuare qualunque imperfezione? A poche, sì, così come si conterebbero sulle dita di una mano quelle così coraggiose da indossare un modello del genere.

Ma lei è talmente sicura di sé, talmente “sfacciata”, in senso buono s’intende, che non è stato minimamente un problema sfoggiare un capo così incredibilmente audace. E il risultato, giudicatelo anche voi, è assolutamente divino. Pazzesco.

Questa tuta in perfetto stile Occhi di gatto le sta meglio di qualunque altra cosa abbia mai indossato, perché le sue curve sono lì, scolpite e a tutto schermo, alla mercé dei follower. Una visione senza precedenti che, manco a dirlo, ha creato un po’ di scompiglio sui social network.