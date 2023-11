Elisabetta Canalis non si batte: shorts e stivali formula vincente

Elisabetta Canalis, abbinamento che vince non si cambia: il suo look del sabato sera era a dir poco focoso.

È oramai abituata a fare la spola tra l’Italia e la California. Il Bel Paese è la sua terra natia, certo, ma la sua vita oramai si svolge tutta al di là dell’Oceano. E così, benché torni a “casa” sempre più spesso, alla fine il punto d’arrivo è sempre Los Angeles, che l’ha accolta nel migliore dei modi quando, qualche anno fa, si è trasferita per amore.

Qualche giorno fa Elisabetta Canalis era a Roma per portare a termine alcuni progetti lavorativi, ma non vi è rimasta molto a lungo. Appena ha finito è salita a bordo di un volo che l’ha riportata negli States. Non prima, però, di consegnare ai social network un messaggio intriso di nostalgia che tanto ci dice dell’ex velina. “Si va a casa. L’ho detto già diverse volte, in questi ultimi mesi, lasciando l’Italia e imbarcandomi verso gli Stati Uniti dove vivo da oltre 10 anni, infatti, ultimamente, ho passato molto tempo nel nostro Paese tornando sempre a casa non appena finivo di lavorare, per correre da Skyler“.

“È stato bello rivedere gli amici di sempre – c’era scritto ancora – e mi è pesato non poterli incontrare di nuovo tutti, conoscere persone nuove, ritornare a far parte di dinamiche lavorative che ho amato, forse, più di prima. È stato bello ritornare a fare cosa che ho vissuto più da ragazzina che negli ultimi ani, più di quando davo le opportunità per scontate perché facevano parte di una routine, una routine molto speciale, sia chiaro, ma è vero che per comprendere meglio le cose, a volte, è necessario stare lontani, crescere e maturare una consapevolezza dara solo dall’esperienza di vita e dallo scorrere naturale del tempo”.

Elisabetta Canalis, il look focoso accende i social

Insieme a questo messaggio, nelle ultime ore, la Canalis ha pubblicato diversi altri contenuti piuttosto interessanti. Con riferimento particolare, nonché doveroso, agli scatti apparsi nelle sue stories sabato sera.

La showgirl era a cena con un gruppo di amici in un locale molto caratteristico di Los Angeles e ha postato due foto di fuoco in cui esibisce con orgoglio il suo look focosissimo. Elisabetta indossava degli shorts sfrangiati e microscopici, insieme ad un paio di stivali al ginocchio dal tacco altissimo. Una vera e propria bomba sexy, dunque, che in men che non si dica ha infiammato i social network.