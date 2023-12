“Esonerano” Allegri, niente Conte: nuovo allenatore della Juventus “confermato”

“Esonerano” Allegri, i bianconeri continuano ad andare forte ma c’è chi continua a non vedere di buon occhio il tecnico livornese.

La Juventus venerdì scorso ha ripreso a vincere, portando via tre punti di platino da Monza contro una squadra ben organizzata e ben allenata. Che, com’era prevedibile, ha creato diversi grattacapi alla formazione di Massimiliano Allegri. I bianconeri l’hanno spuntata per il rotto della cuffia, trovando il gol del 2-1 all’ultimo respiro con Federico Gatti, dopo aver subito la rete del pareggio soltanto qualche minuto prima.

Tutto è bene, però, quel che finisce bene. La Juve ha rischiato di tornare dalla Brianza con un solo punto in tasca, dopo aver lasciato quasi completamente l’iniziativa ai biancorossi di Raffaele Palladino nel corso del secondo tempo. Quasi come se l’obiettivo dovesse essere quello di “conservare” l’1-0 realizzato al 12′ minuto da Adrien Rabiot, sempre più determinante per questa squadra. I detrattori di Allegri non hanno potuto fare a meno di notare l’ennesima prestazione conservativa da parte della Juventus. Tuttavia, chi vince ha sempre ragione: per adesso la strategia allegriana sta funzionando e soprattutto sta portando risultati. La Signora, infatti, è sempre lassù in cima alla classifica, a soli due punti dal primo posto. E non perde da più di due mesi.

“Esonerano” Allegri, Bargiggia: “Non c’è solo Conte. Piace anche Motta”

Le voci di esonero sono, al momento, un lontano ricordo ma c’è chi continua a non essere soddisfatto del gioco che la Juventus esprime, convinto che si possa fare molto di più.

E Giuntoli? Cosa ne pensa il direttore sportivo? Stando alle parole di Paolo Bargiggia non è ancora stato definito il futuro dell’allenatore originario di Livorno. Nel corso di un’intervista rilasciata a TvPlay, ha parlato anche di Juve. “Potrebbe anche lasciare un anno prima della scadenza del contratto per fare esperienze altrove – ha detto – Conte non è il primo allenatore che Giuntoli ha in testa. Thiago Motta è molto stimato alla Juventus”. Parole che confermano l’indiscrezione pubblicata qualche giorno fa da Juvelive.it a proposito di un corteggiamento da parte di Giuntoli nei confronti dell’attuale tecnico del Bologna.