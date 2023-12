Calciomercato Juventus, sì a 35 milioni di euro: svolta Giuntoli

Attendono l’offerta giusta, sì ai 35 milioni. Tutti i dettagli del possibile colpaccio in mediana: i dettagli.

Il mercato invernale si avvicina e, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal noto giornalista Ekrem Konur, il centrocampista del Manchester City, Kalvin Phillips, potrebbe essere al centro di un’accesa competizione tra due squadre di spicco: la Juventus e il Newcastle United. Si dice che il Manchester City sia disposto a valutare offerte superiori a 35 milioni di euro per il talentuoso giocatore inglese.

Kalvin Phillips, noto per le sue doti di centrocampista versatile e il suo impegno in campo, ha attirato l’attenzione di diversi club di alto livello. Secondo Konur, il Manchester City sarebbe aperto a trattative per cedere il giocatore, ma solo a fronte di un’offerta che superi la soglia dei 35 milioni di euro.

35 milioni la richiesta per Phillips: Newcastle e Juventus avvisate

La Juventus, attualmente in cerca di rinforzi per il centrocampo, sembra essere interessata a Kalvin Phillips come possibile aggiunta di qualità alla rosa di Max Allegri. Il club italiano, con una lunga tradizione di successi e la costante ricerca di talenti di alto livello, potrebbe presentare un’offerta nei prossimi mesi per assicurarsi le prestazioni del centrocampista inglese e colmare le lacune in mediana.

Dall’altra parte, però, il Newcastle United, sotto la nuova gestione e con una chiara ambizione di crescita, sta cercando di consolidare la propria rosa con giocatori di talento. Kalvin Phillips rappresenterebbe un rinforzo di alto livello per la squadra inglese, e sembra che i Magpies siano pronti a entrare nella competizione per assicurarsi il giocatore. Resta da vedere come si svilupperanno le trattative nei prossimi mesi e se le due squadre riusciranno a convincere il Manchester City a cedere Kalvin Phillips, ai margini della squadra di Guardiola. Con il mercato invernale alle porte, i tifosi possono aspettarsi una serie di sviluppi emozionanti e, forse, l’arrivo di un nuovo protagonista nella scena calcistica europea.