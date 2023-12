Addio Juventus, lo prende il Liverpool: offerta a doppia cifra

Addio alla Juventus, adesso ci sono i reds del Liverpool pronti a chiudere l’operazione in entrata. I dettagli della trattativa.

Le voci di mercato si intensificano mentre il Liverpool sembra essere pronto a muoversi per assicurarsi le prestazioni del giovane talento danese Morten Frendrup.

Secondo le indiscrezioni provenienti dal noto giornalista ‘Ekrem Konur’, il club inglese ha in programma di presentare un’offerta iniziale di 10 milioni di sterline al Genoa per il centrocampista di 22 anni. Morten Frendrup, noto per la sua abilità tecnica e il suo stile di gioco dinamico, ha attirato l’attenzione di diversi club europei, ma sembra che il Liverpool sia intenzionato a portare avanti la sua mossa per assicurarsi il giocatore danese. L’offerta iniziale di 10 milioni di sterline rappresenterebbe un segnale chiaro dell’interesse dei Reds nei confronti di Frendrup.

Lo vuole il Liverpool, 10 milioni di sterline: chiudono per Frendrup

Il centrocampo del Liverpool, nonostante la presenza di giocatori di talento, sembra essere oggetto di attenzione per il manager Jurgen Klopp, che potrebbe vedere in Frendrup un elemento in grado di contribuire alla crescita della squadra. Il giovane danese ha dimostrato il suo valore al Genoa con prestazioni convincenti, guadagnandosi una reputazione come uno dei prospetti più promettenti nel panorama calcistico europeo. La notizia dell’offerta imminente ha già scatenato discussioni tra i tifosi del Liverpool, con molti che esprimono entusiasmo all’idea di vedere Morten Frendrup indossare la maglia dei Reds. L’arrivo di un giovane talento come Frendrup potrebbe rappresentare una mossa strategica per il Liverpool, che continua a puntare su un mix di giovani promesse e giocatori esperti.

Tuttavia, il Genoa potrebbe non essere disposto a lasciare partire facilmente uno dei suoi talenti più preziosi, che per altro piaceva, molto, anche alla Juventus. La trattativa si prospetta quindi interessante, con il Liverpool chiamato a dimostrare il proprio interesse attraverso un’offerta che soddisfi le richieste del club italiano.