Calciomercato Juventus, nessuna offerta nonostante le voci, adesso, il giocatore ritorna al centro del progetto? I dettagli.

Le voci di un possibile interesse da parte dell’Arsenal e del Liverpool per il giovane talento Kenan Yildiz sono state smentite dal noto giornalista Romeo Agresti. Secondo le sue informazioni, al momento non ci sono segnali che indichino un imminente trasferimento del diciottenne e che le uniche offerte giunte sono state da club turchi durante la scorsa estate.

Sul portale ‘YouTube’, ‘Romeo Agresti’ ha chiarito che, nonostante le speculazioni circolate recentemente, non ci sono prove che confermino l’interesse da parte di Arsenal e Liverpool nei confronti di Kenan Yildiz. L’unico interesse documentato fino ad ora proviene da club turchi, ma le trattative non hanno portato a un trasferimento durante la finestra estiva.

Yildiz ritorna al centro del progetto bianconero: nessuna offerta dalla Premier

Il giovane attaccante, Kenan Yildiz, ha attirato l’attenzione grazie alle sue prestazioni eccezionali, ma sembra che al momento il suo futuro resti legato alla squadra bianconera. L’assenza di offerte da Arsenal e Liverpool, al contrario di quanto si vociferava, potrebbe essere una sorpresa per alcuni supporters inglesi che speravano di vedere il giovane talento turco in azione nella Premier League ma, per il momento, e anche pe volere di Allegri, il suo talento sarà preservato in Italia, in Serie A.

Le dichiarazioni di Agresti gettano luce sulle voci di mercato. Kenan Yildiz, dunque, sembra che per il momento il suo futuro rimanga in Italia, ma il mondo del calcio è noto per sorprese e cambiamenti repentini, quindi non si può escludere che nuovi sviluppi possano verificarsi nei prossimi mesi ma Allegri, così come i tifosi, si sono resi conto di avere tra le mani un cosiddetto ‘enfant prodige’ da cui, ovviamente, bisogna trarne i benefici nel presente ma soprattutto con un occhio proriettato, anche, al futuro.