Locatelli via dalla Juventus: il nuovo club sorprende tutti

Sirene inglesi anche per Manuel Locatelli: ancora una big di Premier League sul centrocampista della Juventus

La priorità della Juventus è quella di rinforzare il centrocampo ma i bianconeri devono anche guardarsi le spalle dai potenziali assalti ai propri giocatori migliori.

Nei giorni scorsi abbiamo raccontato l’interesse di alcuni club di Premier League per il gioiello classe 2005 Kenan Yildiz. Il turco, però, non è l’unico ad aver attirato l’attenzione in Inghilterra. Le sirene, infatti, iniziano a farsi concrete anche per Manuel Locatelli. Il centrocampista ex Sassuolo e Milan sta recitando un ruolo chiave in questa stagione e ad oggi rappresenta un punto fermo nel centrocampo di Allegri. Quest’anno sta crescendo sotto diversi aspetti, dalla leadership alla propositività offensiva. Non a caso è suo il gol che ha decretato la vittoria dei bianconeri a San Siro contro il Milan. Il suo livello sta crescendo e di conseguenza anche le attenzioni in chiave mercato.

Juventus, il Tottenham punta Locatelli: servono 35 milioni

Come sottolineato dal portale spagnolo todofichajes.com, il Tottenham avrebbe messo concretamente gli occhi su Locatelli.

Il centrocampista della nazionale ha un contratto con la Juventus fino al 2026 e una valutazione di circa 35 milioni di euro. Gli Spurs hanno ambizioni alte per questa stagione e vogliono continuare a rimanere nelle zone alte di classifica. Per farlo necessitano di alcuni rinforzi, così da poter ambire a un posto in Champions League. E’ plausibile, quindi, che il club londinese intervenga già a gennaio, vista anche la possibile uscita di Pierre-Emile Hojbjerg, nel mirino anche della stessa Juventus. Non è la prima volta che assistiamo a un asse Juventus-Tottenham sul mercato. Di recente sia Rodrigo Bentancur che Dejan Kulusevski hanno lasciato Torino per approdare a Londra e adesso Daniel Levy vuole provare a replicare anche con Locatelli. La Juventus è già in emergenza a centrocampo e non intende privarsi dei propri pezzi migliori, anzi, sta lavorando assiduamente con i propri dirigenti per integrare la rosa con forze fresche. La cessione di Locatelli, quindi, non è contemplata dal club bianconero, quantomeno durante la sessione invernale. Lo scenario, però, potrebbe cambiare in estate, qualora il Tottenham presentasse un’offerta adeguata al valore del giocatore.