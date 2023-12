Baratro Pogba, caso doping: UFFICIALE, la squalifica è lunghissima

Pogba, adesso è ufficiale, la squalifica è molto lunga: i dettagli del caso sul centrocampista francese della Juventus.

Come scrivono da ‘Il Messaggero’, adesso, la situazone di Pogba potrebbe essere davvero ad un baratro.

Si legge, infatti, che la Procura antidoping ha chiesto quattro anni di squalifica per il giocatore francese della Juventus. Il centrocampista era risultato positivo alle controanalisi non al testosterone ma al Dhea. Un particolare per il quale sperava di evitare una lunga squalifica. Ma, adesso, la situazione potrebbe essere la seguente.

Pogba, la procura antidoping chiede quattro anni di squalifica

Il centrocampista francese della Juventus, Paul Pogba, si trova al centro di un’indagine antidoping che potrebbe compromettere seriamente la sua carriera calcistica. La Procura antidoping ha recentemente avanzato una richiesta di quattro anni di squalifica per l’ex Manchester United, dopo che era risultato positivo alle controanalisi per una sostanza non vietata come il testosterone, ma per il Dhea.

L’annuncio ha scosso il mondo del calcio, gettando ombre sulla figura di uno dei centrocampisti più talentuosi e rinomati. Pogba, che ha fatto ritorno alla Juventus dopo la sua esperienza al Manchester United, aveva sperato di evitare una squalifica prolungata, ma potrebbe andare incontro ad una lunga squalifica. Il caso di Paul Pogba è destinato a catalizzare l’attenzione del mondo del calcio nelle prossime settimane, mentre il giocatore stesso e il club si preparano a fronteggiare le sfide che una squalifica di quattro anni comporterebbe. Resta da vedere come si evolverà la vicenda e se la difesa di Pogba sarà in grado di ribaltare la richiesta della Procura antidoping, certamente, adesso, la sua posizione si complica. Rimaniamo in attesa per ulteriori novità su una vicenda sempre più delicata.