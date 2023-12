Acconto per il bomber, doppia svolta Juventus: lascia Torino a gennaio

Calciomrcato Juventus, una doppia svolta potrebbe arrivare per i bianconeri, ecco cosa potrebbe succedere nella trattativa.

Il nome di Samuel Iling-Junior è sulla bocca di tutti gli appassionati di calcio, e non è difficile capire il motivo. L’attaccante classe 2003 si è ormai affermato come elemento stabile nella prima squadra di Massimiliano Allegri, collezionando finora quattro presenze nella stagione in corso, per un totale di 102 minuti in campo. Il giovane talento ha anche messo a segno un assist di rilievo contro il Bologna, dimostrando di avere non solo il talento, ma anche la maturità necessaria per competere al massimo livello.

Le sue prestazioni non sono sfuggite agli occhi dei talent scout in Europa, e non è un caso che Iling-Junior sia diventato uno dei profili più ambiti sul mercato. L’ipotesi di un trasferimento in Premier League è sempre più concreta, con diversi club interessati al giocatore ma c’è anche la suggestione francese.

La Juve chiude per Milik e cede Iling-Junior: doppio affare Marsiglia

Tra i club che si sono mossi per assicurarsi le prestazioni di Iling-Junior ci sono il Tottenham, il Brentford e il Fulham. Tuttavia, secondo le ultime voci riportate dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, anche Gennaro Gattuso e il suo Olympique Marsiglia sono entrati nella corsa per il giovane attaccante. Il club francese è determinato a rafforzare la propria rosa durante la finestra di mercato di gennaio, e il talento emergente della Juventus sembra essere una delle opzioni più allettanti.

La Juventus, consapevole del valore del proprio gioiello, sarà chiamata a prendere decisioni cruciali nei prossimi mesi. La concorrenza è agguerrita, ma il club bianconero ha dimostrato storicamente di saper gestire con successo le giovani promesse. Sarà interessante vedere come si svilupperanno gli eventi, e se Samuel Iling-Junior resterà a Torino o prenderà la via della Premier League o dell’Olympique Marsiglia. Come sappiamo la Juventus è pronta a chiudere definitivamente il riscatto di Milik e, in tal senso, l’esterno inglese potrebbe essere visto come una sorta di acconto per l’operazione con l’attaccante polacco.