Eva Padlock, il limite è superato: “accende” il Natale in tanga e corsetto

Eva Padlock, non avremmo potuto trovare niente di meglio sotto l’albero di Natale: il video di inizio feste infiamma il web.

È quando pensiamo che proprio non possa spingersi più in là, che Eva Padlock ci riserva le sorprese migliori. Se qualche giorno fa, come vi avevamo prontamente raccontato qui, ci aveva lasciato di stucco con della lingerie rosso fuoco che ci aveva fatto assaporare la magia del Natale, stavolta l’ex ombrellina ha fatto addirittura di meglio.

Credevamo che quello fosse stato il suo primo regalo per le festività dicembrine, ma non potevamo sapere che avrebbe dato il via alle celebrazioni solo qualche giorno più tardi. Adesso, però, è finalmente ufficiale: il Natale in casa Padlock è iniziato ed è iniziato nel migliore dei modi. Con un video che dovremmo custodire come fosse un tesoro prezioso perché nessun’altra ci farà un dono bello quanto quello che Eva ha simbolicamente consegnato ai suoi follower a ridosso del giorno dell’Immacolata.

Il rosso è il colore del momento e la bella modella ed influencer sembra voler onorare e rispettare la tradizione a tutti i costi. Tant’è che negli ultimi contenuti della sua gallery, fatta eccezione per uno, quello in cui sfoggia la tutina velata, è tutto incredibilmente rosso. Rosso fuoco, un colore che sembra piacerle tantissimo.

Eva Padlock, la magia del Natale passa dalla sua lingerie rosso fuoco

Siete curiosi di scoprire cosa abbia combinato stavolta la Padlock? Eccoci pronti a soddisfare ogni vostra richiesta. Iniziamo col dire, allora, prima di passare al video, che Eva si è vestita da Babba (o Mamma, come preferite) Natale. Pur con una doverosa rivisitazione, s’intende.

Il suo costume non poteva che essere sensualissimo, come tutti i capi che l’ex ombrellina indossa praticamente da sempre. Non ha una casacca e dei pantaloni, quindi, ma un corsetto, con tanto di profili bianchi che richiamano la barba di Santa Claus, e un tanga talmente minuscolo da scomparire in mezzo a tutte queste curve. E volete davvero dirci che non credete ancora alla magia del Natale?