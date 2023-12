Clamoroso Juventus: tempesta da 100 milioni di euro

Operazione da 100 milioni per la big della Premier League: nuovo assalto a Dusan Vlahovic, la Juventus in allarme

Il calciomercato invernale è alle porte e per la Juventus sarà un’occasione da dover sfruttare al massimo per mantenere alta la competitività.

I nomi che potrebbero arricchire la rosa bianconera sono diversi: dai più giovani e promettenti come Rocco Vata, Lazaar Samardzic, Artem Dovbyk, a quelli più esperti come Kalvin Phillips, Pierre-Emile Hojbjerg, Thomas Partey. Anche se il pupillo di Giuntoli a centrocampo rimane Teun Koopmeiners che potrebbe arrivare con gli incassi delle eventuali cessioni di Matias Soulé e Samuel Iling-Junior. Intanto, però, dalla Premier League torna l’allarme. Il Chelsea sta pianificando un doppio colpo per il mercato invernale, per cercare di dare una sterzata concreta alla stagione. E’ evidente che gli acquisti estivi non abbiano attecchito come ci si aspettava e il 12esimo posto in Premier ne è la prova. Servirà quindi un intervento concreto già a gennaio ed ecco che torna l’allarme in casa Juventus.

Juventus, il Chelsea mette 100 milioni sul piatto: assalto a Palhinha e Vlahovic

Su richiesta esplicita di Mauricio Pochettino, il Chelsea avrebbe puntato il portoghese Joao Palhinha e il centravanti serbo della Juventus Dusan Vlahovic, come sottolineato dalla redazione di fichajes.net.

Si tratterebbe di un’operazione complessiva da 100 milioni di euro per i Blues. Per il portoghese del Fulham servirebbero 60 milioni, almeno 40 invece per prelevare Vlahovic dalla Vecchia Signora. In estate ha tenuto banco lo scambio tra Chelsea e Juve che avrebbe portato Vlahovic a Londra e Lukaku a Torino. Alla fine l’affare è sfumato ma adesso il club londinese ha intenzione di riprovarci per l’ex Fiorentina. Realisticamente è utopico pensare che Giuntoli e Manna possano dare il via libera per la cessione del serbo a gennaio. Farlo significherebbe compromettere l’inseguimento all’Inter per lo scudetto. A giugno la questione potrebbe essere, invece, ben diversa.