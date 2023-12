De Zerbi sblocca il mercato della Juventus: doppio affare lampo

Doppo affare in vista per l’allenatore italiano tra i protagonisti in Premier League, ecco cosa può succedere.

Il giovane attaccante Samuel Iling-Junior potrebbe presto lasciare la Juventus, e il Brighton di De Zerbi sembra essere pronto a sfidare il Tottenham Hotspur per assicurarsi la sua firma, secondo quanto riferito da fonti di ‘TEAMtalk’.

Mentre il Tottenham è stato inizialmente visto come favorito, le recenti speculazioni indicano che il Brighton potrebbe mostrare un interesse più concreto, complicando la situazione per i londinesi. A già metà novembre, TEAMtalk aveva anticipato che il talentuoso attaccante Under 21 inglese stava valutando l’addio dalla Juventus, poiché non sembrava esserci alcuna prospettiva di prolungamento del suo contratto. Con il futuro di Iling-Junior ancora incerto, diverse squadre della Premier League sembrano pronte a scendere in campo per assicurarsi i suoi servizi nel mercato di gennaio.

Iling-Junior a gennaio: De Zerbi tra i favoriti

Mentre Tottenham, Newcastle United, Fulham e Aston Villa sono stati tutti associati al giovane attaccante, il Brighton emerge ora come possibile contendente di rilievo. Le fonti di TEAMtalk nel continente europeo suggeriscono che il club potrebbe mostrare un interesse più concreto nelle prossime settimane. Iling-Junior, attualmente in lotta per affermarsi alla Juventus, è un talento promettente che cerca di dimostrare il proprio valore in Serie A. Tuttavia, le fonti indicano che l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, avrebbe difficoltà a integrare l’esterno nel suo progetto, poiché il suo stile di gioco non si allinea perfettamente alla filosofia del tecnico italiano.

Le difficoltà di Iling-Junior nel trovare spazio nella squadra titolare hanno aumentato le voci di una sua imminente partenza. Sebbene la Juventus inizialmente avesse richiesto 20 milioni di sterline per il giocatore, le indiscrezioni hanno ora rivelato che il club è disposto a cederlo per 15 milioni di sterline, con l’intenzione di reinvestire il ricavato in un centrocampista. Rodrigo de Paul dell’Atletico Madrid sembra essere l’obiettivo principale per il 2024.