Juventus, incubo Arabia Saudita: ribaltone a costo zero

L’Arabia Saudita torna a capofitto sul mercato in vista di gennaio: la Juventus è costretta rinunciare al difensore della Liga

In estate il calciomercato è stato inflazionato dalla presenza dei club sauditi che a passi enormi hanno monopolizzato le trattative, portando in Arabia Saudita alcuni dei migliori giocatori al mondo.

L’approdo di Cristiano Ronaldo 6 mesi prima ha dato il via a un’emigrazione molto fitta di grandi campioni: da Firmino a Mané, da Kanté a Benzema, da Koulibaly a Gabri Veiga, Mahrez, Kessié e tanti altri. Il mercato arabo è proseguito 20 giorni in più rispetto a quello europeo, mettendo a rischio gran parte dei club. Anche a gennaio il fenomeno saudita potrebbe ripresentarsi, stravolgendo le dinamiche classiche del mercato. Di conseguenza per i club italiani potrebbe diventare impossibile accedere ad alcuni giocatori. In questo senso anche la Juventus rischia di essere coinvolta.

Allarme Arabia Saudita: l’Al-Shabab su Mario Hermoso, Juventus tagliata fuori

L’Atletico Madrid potrebbe essere di nuovo serbatoio di acquisti per l’Arabia Saudita. Dopo il trasferimento di Yannick Carrasco all’Al-Shabab, lo stesso club saudita potrebbe farsi sotto per altri due colchoneros.

A gennaio gli indiziati principali ad approdare in Saudi Pro League sarebbero Koke e Mario Hermoso, come sottolineato dal portale spagnolo okfichajes.com. Il loro contratto è in scadenza a giugno 2024, di conseguenza per l’Atletico Madrid potrebbe essere conveniente cederli a gennaio, così da incassare quantomeno una parte della cifra. La mossa dell’Al-Shabab tira in ballo anche la Juventus che di recente ha inserito Hermoso nella lista degli obiettivi. Il difensore spagnolo classe ’95 non rinnoverà con l’Atletico, non a caso Cristiano Giuntoli lo ha già puntato. Certo è che competere con i club sauditi attualmente è impensabile per chiunque e il monopolio estivo della Saudi Pro League ha già dato a tutti un assaggio del loro potenziale economico.