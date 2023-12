Belen, tanga cornice perfetta: il lato B incanta i follower

Belen Rodriguez, un regalo di Natale così vorremmo scartarlo tutti: in lingerie è semplicemente esplosiva.

Si è tolto un peso. Un grande peso. E, da quel momento in poi, sembra avere finalmente voltato pagina. Ne aveva bisogno, Belen Rodriguez, dopo una storia tormentata che dall’esterno ci era sempre sembrata una favola ma che, a quanto pare, tale non era. Non lo era neanche un po’.

La showgirl argentina, qualche settimana fa, ha confessato a Domenica In di essere stata tradita innumerevoli volte dal marito Stefano De Martino. Di aver sofferto moltissimo per questo e di aver deciso, ad un certo punto, di volersi un po’ più di bene. Adesso fa coppia fissa con Elio Lorenzoni, insieme al quale ha trascorso dei giorni da sogno alle Maldive. I due, così pare, potrebbero presto convolare a nozze. E la speranza di tutti, naturalmente, è che per Belen possa essere la volta buona. Che possa trovare, a livello sentimentale, la pace di cui è in cerca da un po’ di tempo a questa parte.

Fisicamente, dopo essere tanto dimagrita a causa di “un periodo molto complicato”, così come lo ha definito lei stessa, è tornata in forma come non mai. E lo si evince chiaramente dalla splendida campagna pubblicitaria di cui è stata protagonista in occasione del Natale 2023.

Belen da “scartare”: il regalo di Natale è più sexy del solito

La Rodriguez ha posato, come già diverse volte in passato, per uno shooting ad altissima temperatura per un noto brand di abbigliamento intimo italiano. Ha dunque sfoggiato, per la gioia dei suoi sostenitori, una raffica di completini intimi da mettersi le mani nei capelli.

Proprio come aveva fatto Elisabetta Canalis qualche giorno fa – che, lo ricordiamo, aveva posato in lingerie accanto ad un albero di Natale – anche la showgirl di origini argentine ha voluto allietare il Natale dei follower con degli scatti sensualissimi. Il completo di pizzo nero, con lo slip stringato, è supersexy.

Quello rosso, però, che esibisce di spalle alla cam con il lato B a favore di obiettivo, è, se possibile, ancor più pericoloso del precedente. Niente da dichiarare per Belen: solo un fondoschiena pazzesco.