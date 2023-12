Calciomercato Juventus, pronto il contratto della vita: firma fino al 2026

Calciomercato Juventus, si prepara il contratto. Tutti i dettagli sull’operazione voluta dai bianconeri fino al 2026.

La Juventus è attualmente al lavoro per assicurarsi il prolungamento del contratto di Wojciech Szczęsny, il portiere polacco che ha dimostrato la sua abilità tra i pali fin dal suo arrivo a Torino. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il club bianconero sta cercando di estendere di un anno il contratto di Szczęsny, il cui attuale accordo scade nel 2026.

Tuttavia, la trattativa non riguarda solo la durata del nuovo contratto, ma anche un aspetto cruciale: la riduzione dell’ingaggio del portiere polacco. Attualmente, Szczęsny percepirebbe un salario annuale di 6,5 milioni di euro, e la Juventus cerca di abbassare questa cifra senza compromettere la qualità del suo servizio.

Szczęsny rinnova con la Juventus: pronto il nuovo contratto

Le premesse per trovare un accordo sembrano essere solide, dato che Szczęsny ha manifestato più volte il desiderio di chiudere la sua carriera a Torino. Il portiere polacco ha dimostrato un impegno costante e una leadership nell’ambiente della Juventus, diventando una figura di riferimento per la squadra. La decisione di abbassare l’ingaggio potrebbe essere vista come parte di una strategia più ampia della Juventus per gestire le risorse finanziarie del club, alla luce dei cambiamenti nei parametri economici del calcio moderno. Nonostante la riduzione, l’accordo rappresenterebbe comunque un segno di fiducia reciproca tra il giocatore e la squadra, con Szczęsny che dimostra la sua volontà di rimanere a Torino nonostante le offerte potenziali da altri club.

La notizia del rinnovo in corso è destinata a rallegrare i tifosi juventini, che apprezzano l’apporto di Szczęsny non solo sul campo, ma anche come figura di spicco all’interno del gruppo. Resta da vedere come si evolveranno le trattative nelle prossime settimane e se le parti riusciranno a raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti.