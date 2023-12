Nuovo ribaltone Juventus, caso chiuso: via per 20 milioni

Calciomercato Juventus, adesso potrebbe esserci il via libera per 20 milioni di euro. Tutti i dettagli dell’operazione.

Il mercato delle trasferimenti si scuote con l’interesse dichiarato dell’RB Lipsia per Jadon Sancho, ala talentuosa del Manchester United. Secondo quanto riportato da ‘BILD Sport’ e la giornalista Yvonne Gab, il club tedesco sta valutando la possibilità di portare il giocatore di 23 anni in Bundesliga, ma uno dei principali punti di discussione è il suo elevato stipendio, stimato intorno ai 20 milioni di euro.

Jadon Sancho è stato un nome di rilievo nel panorama calcistico europeo grazie alle sue prestazioni di alto livello con il Borussia Dortmund prima di approdare al Manchester United nel 2020. La sua abilità nel dribbling, la visione di gioco e la capacità di segnare hanno fatto di lui uno dei giovani talenti più ambiti. Come sappiamo, il giocatore è stato vicino anche alle voci di mercato che lo vedevano come uno dei principali obiettivi della Juventus per gennaio.

Sancho: potrebbe ritornare in Bundes ma c’è il problema stipendio

L’RB Lipsia, noto per la sua strategia di costruzione di squadra basata su giovani talenti e approcci innovativi, sembra ora interessato a Sancho come potenziale rinforzo. Tuttavia, il principale ostacolo per la trattativa sembra essere il considerevole ingaggio del giocatore. Secondo le fonti, Sancho percepisce uno stipendio di circa 20 milioni di euro, un importo che potrebbe rappresentare una sfida per le finanze del club tedesco. La discussione su come gestire questo aspetto finanziario sarà cruciale per determinare se l’RB Lipsia sarà in grado di acquisire il giocatore inglese.

I tifosi del RB Lipsia saranno certamente entusiasti all’idea di aggiungere un talento del calibro di Jadon Sancho alla loro squadra, ma resta da vedere come il club affronterà la questione finanziaria. La trattativa potrebbe evolversi nelle prossime settimane, e gli appassionati di calcio saranno ansiosi di vedere se questa potenziale mossa si concretizzerà e come influirà sul paesaggio calcistico europeo.