Allegri, è giallo su Nina Lange Barresi: nessuno se lo spiega

Allegri, c’è sempre più interesse attorno alla storia d’amore con la nuova fiamma Nina Lange Barresi: ma c’è un problema di fondo.

La storia d’amore con Ambra Angiolini si è conclusa in maniera decisamente burrascosa. Tanto che l’attrice e showgirl aveva raccontato, ad un certo punto, che le erano occorsi 12 mesi di psicoterapia, per superare il dolore derivante dalla rottura con l’attuale tecnico della Juventus.

Si dice, benché l’indiscrezione non sia mai stata confermata, che si siano detti addio per via di un tradimento da parte di Massimiliano Allegri. Indipendentemente da come e da perché sia finita, quel che è certo è che ormai è acqua passata. L’allenatore livornese ha ritrovato la felicità tra le braccia di un’altra donna e davvero non potrebbe sembrare più felice di così. Tanto più adesso che, agli sporadici avvistamenti sommariamente documentati dai paparazzi, ha fatto seguito la prima vera apparizione ufficiale di lei.

La nuova fiamma dell’ex di Ambra Angiolini ha fatto il suo “debutto” in società all’Allianz Stadium di recente, in occasione del big match tra i bianconeri e il Napoli. Il suo nome è Nina Lange Barresi e, oltre al fatto che è lei la donna che ha rubato il cuore del tecnico della Juventus, non si sa molto altro. Anzi, non si sa proprio nulla, o quasi.

Allegri, il mistero di Nina tiene banco: ma com’è possibile?

Lady Allegri ha fatto della riservatezza il suo vessillo ed è inutile, quindi, andare in cerca in rete di informazioni che la riguardino, oppure di contenuti social: non troverete niente di niente, discreta com’è. E nessuno si spiega come tutto questo sia possibile, essendo spesso inevitabile che le storie dei vip finiscano sotto i riflettori.

Di lei si sa solo che abita a Lugano, perché è lì che lavora, ma anche sulla sua professione vige il riserbo più assoluto. Pare che lavori nel settore delle consulenze manageriali legate alla finanza, eppure si tratta, ancora una volta, di voci tutte da confermare. Una storia completamente diversa, dunque, da quella precedente, che è stata sin da subito di dominio pubblico e che è finita allo stesso modo in cui era iniziata: sotto gli occhi di tutti.