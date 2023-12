Calciomercato Juventus, fuori per scelta tecnica: Giuntoli ha fatto bingo

By

Adesso l’operazione può essere sbloccata. Cosa succederà nell’affare: tutti i dettagli della potenziale trattativa.

Nell’ultima partita tra Udinese e Sassuolo, Lazar Samardzic è rimasto fuori per scelta tecnica, alimentando speculazioni sul suo futuro con la squadra friulana. Il giovane talento sembra non aver trovato il giusto feeling con il tecnico dell’Udinese, Luca Cioffi, e ora nutre la speranza di poter far parte di una squadra di livello superiore già a gennaio. Nonostante il desiderio di cessione anticipata, l’Udinese sembra propensa a trattenerlo almeno fino all’estate.

Secondo quanto riportato da ‘Nicolò Schira’, noto giornalista sportivo, il feeling tra Samardzic e Cioffi non è scattato, portando alla decisione di escludere il talento dalla formazione contro il Sassuolo. Questo ha fatto nascere voci su un possibile trasferimento invernale, con Juventus e Napoli che seguono da vicino la situazione del giocatore. Tuttavia, l’Udinese sembra preferire la cessione in estate, probabilmente per massimizzare il valore di mercato del giovane centrocampista.

Samardzic addio già a gennaio? Juve in pole

Lazar Samardzic, nonostante il periodo di poca visibilità a Udine, mantiene alte ambizioni e spera di poter dare il suo contributo in una squadra di caratura superiore. La Juventus e il Napoli, due club italiani di prestigio, sono indicati come possibili destinazioni per il giovane talento serbo. Resta da vedere se il mercato invernale vedrà la realizzazione di un trasferimento o se l’Udinese preferirà aspettare fino alla finestra estiva.

Nonostante le voci di un possibile trasferimento di Samardzic già a gennaio, l’Udinese sembra intenzionata a trattenere il giocatore almeno fino alla prossima estate. Questa decisione potrebbe essere motivata dalla volontà di ottenere una cifra più elevata in caso di cessione, oltre a consentire al calciatore di maturare ulteriormente e acquisire esperienza in Serie A. L’evolversi della situazione di Lazar Samardzic sarà da seguire attentamente nei prossimi mesi, con l’attenzione concentrata su possibili sviluppi durante il mercato invernale. Nel frattempo, Juventus e Napoli restano in agguato, pronte a valutare l’opportunità di aggiudicarsi il talentuoso centrocampista serbo che, a quanto pare, è determinato a cercare nuove opportunità in una big del calcio italiano.