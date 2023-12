Caso doping, svolta UFFICIALE: la prima vittoria di Pogba

Caos doping, adesso, la svolta è ufficiale. Cosa sta succedendo nel caso relativo al centrocampista bianconero, Paul Pogba: i dettagli.

Il caso legale che coinvolge Paul Pogba, stella della Juventus, ha preso una nuova piega con l’accoglimento dell’istanza dei suoi legali per il rinvio della data del processo per doping inizialmente calendarizzata per il 18 gennaio.

La richiesta, accolta dalle autorità competenti, sposta la prima udienza a una data successiva al 15 febbraio, dando alla difesa del calciatore il tempo necessario per organizzare al meglio la propria tesi.

Pogba, spostata la prima udienza

Secondo ‘Tuttosport’, i legali di Paul Pogba hanno presentato una richiesta formale per il rinvio del processo per doping, invocando la necessità di disporre di un periodo aggiuntivo per preparare adeguatamente la difesa del calciatore. L’istanza evidenziava la complessità del caso e la necessità di accertamenti approfonditi prima di affrontare l’udienza. La notizia del rinvio è stata accolta con interesse e sorpresa nel mondo del calcio. Le autorità competenti hanno preso in considerazione le argomentazioni avanzate dalla difesa di Pogba e hanno deciso di concedere più tempo per la preparazione del caso. Questo ha portato alla modifica della data della prima udienza, inizialmente fissata per il 18 gennaio.

Con il rinvio del processo, ora siamo in attesa di conoscere la nuova data per l’udienza. Fonti vicine al caso suggeriscono che potrebbe verificarsi nella seconda metà di febbraio, anche se non è escluso che possa essere posticipata ai mesi successivi. La flessibilità della nuova programmazione fornirà alla difesa di Pogba il tempo necessario per radunare le prove e presentare una tesi robusta. La difesa di Paul Pogba ha già iniziato a organizzare al meglio la propria strategia legale in vista della nuova data del processo. Gli avvocati del calciatore si stanno concentrando sulla raccolta di prove e testimonianze che possano dimostrare l’innocenza di Pogba rispetto alle accuse di doping.