Prove tecniche di addio al nubilato: le wag bianconere fanno baldoria, fan in tilt

Wag bianconere in tiro, è già ora di festeggiare: da Michela Persico a Lucia Bramani, sono una più bella dell’altra.

Parecchi follower continuano a chiedersi se Danilo Rugani e Federico Chiesa si siano messi d’accordo. Se abbiano approfittato di qualche offerta del tipo “paghi uno e prendi due” e abbiano quindi deciso, alla luce di ciò, di chiedere la mano delle proprie donzelle a poche ore di distanza l’uno dall’altro.

Naturalmente no, non avrebbero certo avuto bisogno di aspettare i saldi, eppure è parecchio singolare, per quanto bello, che si siano fidanzati nello stesso identico giorno. Non sappiamo ancora quando convoleranno a nozze il difensore e l’attaccante della Juventus, mentre sappiamo per certo che le promesse spose hanno già iniziato a far baldoria. Lo si evince chiaramente, d’altra parte, dallo scatto che Michela Persico, che sposerà Rugani e con il quale ha già un figlio, ha pubblicato qualche ora fa sui social network.

La proposta che il suo Danilo le ha fatto è stata prontamente immortalata con un video che ha fatto il giro dei social e fatto sognare a occhi aperti migliaia di coppie che, come loro, sognano di promettersi amore eterno. E in tanti hanno sottolineato che questa sia stata, senza ombra di dubbio, l’azione più bella su cui il 29enne di Lucca abbia mai apposto la sua firma.

Wag bianconere alla riscossa: via ai festeggiamenti

Ma andiamo a scoprire, adesso, in che modo hanno iniziato a spassarsela le wag bianconere, in attesa dei due addii al nubilato ufficiali che si terranno, presumibilmente, nei prossimi mesi.

Michela Persico e le altre compagne dei giocatori juventini si sono riunite in un lussuosissimo ristorante torinese. Una gran bella tavolata alla quale sedevano anche Lucia Bramani, futura moglie di Federico Chiesa e quindi seconda “star” di questa serata tutta al femminile, Thessa Lacovich, che è già sposata con Manuel Locatelli, Giulia Bernacci, dolce metà di Nicolò Fagioli, e India Simoni, che è invece fidanzata con Fabio Miretti. Con loro c’è una sesta ragazza ma non è chiaro, però, di chi si tratti.

Una formazione esplosiva ed estremamente caliente che ha mandato su di giri i tifosi bianconeri. E se questo è solo un assaggio, non osiamo immaginare cosa combineranno in occasione dei due bachelorette party.