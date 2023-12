Ritorna subito alla Juventus: “Oggi incontra Allegri”

Dopo poco tempo dal suo addio, eccolo, che ritorna pronto e protagonista alla Juventus: i dettagli della situazione.

Oggi si prospetta una giornata cruciale per il possibile ritorno di Giorgio Chiellini alla Juventus. L’ex difensore bianconero, che si è ritirato dal calcio giocato nei giorni scorsi, farà ritorno alla Continassa nelle prossime ore per un incontro con il tecnico Massimiliano Allegri. Questo segna un riavvicinamento tra i due, dopo aver condiviso successi e trofei prima della separazione avvenuta nell’estate del 2021, quando Chiellini intraprese l’avventura calcistica in America con il Los Angeles Fc.

La visita di Chiellini potrebbe segnare il primo passo verso il suo ritorno alla Juventus, anche se non più come calciatore, ma con un ruolo differente. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex difensore livornese ha sempre manifestato il desiderio di tornare a far parte della famiglia bianconera. L’incontro odierno potrebbe essere determinante per definire i dettagli di questa possibile collaborazione.

Chiellini torna alla Juventus: incontro con Allegri decisivo

Non è ancora chiaro quale ruolo Chiellini potrebbe ricoprire nello staff dirigenziale della Juventus. Considerando la laurea in Business Administration ottenuta presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università degli Studi di Torino, il suo contributo potrebbe essere significativo anche al di fuori del campo da gioco. L’ex difensore, nonostante le pagine di storia scritte in bianconero, sembra essere pronto a “ripartire” da zero e avrebbe confidato ad alcuni amici di voler studiare e imparare per costruire il suo percorso.

L’incontro tra Chiellini e Allegri potrebbe rappresentare un momento chiave nella storia recente della Juventus, aprendo la strada a un possibile ritorno dell’iconico difensore in un ruolo dirigenziale. Mentre i dettagli di questa potenziale collaborazione devono ancora essere definiti, i tifosi bianconeri seguono con interesse l’evolversi degli eventi, sperando che la presenza di Chiellini possa portare nuova linfa e successi al club che ha sempre chiamato casa. Resta da vedere come si concretizzeranno i piani per il futuro di Chiellini e quale ruolo avrà nella Juventus post-carriera calcistica.