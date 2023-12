Dall’Inter alla Juventus, blitz anticipato: colpo di teatro Giuntoli

La Juventus lo strappa all’Inter: Giuntoli tenta il colpo anticipato per battere i nerazzurri

Il calciomercato invernale è ormai alle porte e per la Juventus sono tante le porte che potrebbero aprirsi.

Oltre alle possibili cessioni dei vari Matias Soulé, Samuel Iling-Junior, Kenan Yildiz, che permetterebbero alla società di accumulare un incasso non indifferente, il club bianconero è concentrato sui rinforzi a centrocampo e in difesa. Due reparti lacunosi per quanto riguarda la varietà di scelta ne lungo periodo. Gli infortuni e alcune squalifiche hanno accentuato questo problema e adesso per la Juventus è diventato indispensabile intervenire.

Juventus, sprint per Djalò: la mossa di Giuntoli per anticipare l’Inter

Tra i tanti nomi accostati alla Juventus negli ultimi mesi, uno di quelli che ha preso maggiormente terreno è Tiago Djalò, difensore portoghese classe 2000.

Anche l’Inter è da tempo sulle tracce del centrale del Lille e infatti, come sottolineato da calciomercato.com, la Juventus starebbe pensando ad una mossa a sorpresa per chiudere l’affare in anticipo. L’obiettivo del club bianconero è quello di trovare un’intesa col Lille, ancor prima che con l’entourage del giocatore. La Juventus metterebbe sul piatto un paio d milioni, proponendo al calciatore un prestito di 6 mesi con conseguente riscatto e permanenza a Torino. Un progetto, quello bianconero, che stuzzica il Lille ma soprattutto il giocatore. Ad oggi insieme a Mario Hermoso dell’Atletico Madrid, Djalò rappresenta uno dei principali obiettivi di Giuntoli e Manna per rinforzare il pacchetto difensivo. Alla Juventus potrebbe prendere il posto di Alex Sandro, ormai prossimo all’addio, con possibile ritorno in Brasile.

Possiamo delineare già una lotta a distanza tra Juventus e Inter per Djalò. I nerazzurri vogliono intervenire soprattutto per colmare l’assenza di Cuadrado, out circa 3 mesi per infortunio. L’arrivo di Djalò permetterebbe a Simone Inzaghi di utilizzare Darmian come quinto a destra, e il portoghese nel ruolo di braccetto in alternanza con Pavard e Bisseck. Alla Juventus, invece, potrebbe da subito fare il titolare e ritagliarsi un ruolo di primo ordine nel pacchetto difensivo insieme a Gatti e Bremer, magari alternandosi con Danilo. Adesso per la Juventus sarà importante capire la reale volontà del calciatore e la possibilità di accoglierlo già a gennaio.