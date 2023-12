Juventus, tutti pazzi per Soulé: si inserisce un’altra big di Premier

Un’altro club di Premier si fionda su Matias Soulé: asta inglese per il gioiello argentino di proprietà della Juventus

Uno dei nomi più chiacchierati delle ultime settimane in casa Juventus è Matias Soulé, attualmente in prestito al Frosinone.

Il fantasista argentino è finito nel radar della Premier League e ad oggi è possibile che già a gennaio possa trasferirsi in Inghilterra. Due dei club più attivi per Soulé al momento sono Tottenham e Crystal Palace che potrebbe presentare un’offerta congrua alla Juventus già nelle prossime settimane. Nelle ultime ore, però, sarebbe venuto fuori un’altro club inglese nella corsa all’argentino. Come sottolineato da okfichajes.com, anche il Newcastle sarebbe in corsa per Soulé che potrebbe rivelarsi un cliente scomodo per le altre tue squadre della Premier già citate.

Juventus, anche il Newcastle si inserisce per Soulé: base d’asta di 25 milioni

La Juventus ha girato Matias Soulé in prestito al Frosinone per farlo crescere, con l’obiettivo di riprenderlo al termine della stagione con un bagaglio di esperienza e di maturità superiore.

Ad oggi tutto sta andando secondo i piani, anzi forse anche meglio perché in pochi si sarebbero aspettati questa capacità di incidere da parte del ragazzo classe 2003 in un campionato come quello italiano. Per di più dimostrando di avere già numeri da top player: 6 gol e un assist in 14 partite disputate in campionato. Nonostante la Juventus lo consideri un patrimonio per la propria rosa, qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile da parte della Premier League, non opporrebbe resistenza.

Ad oggi la sua valutazione è di circa 25 milioni di euro e la Juventus non intende fare sconti. Fin ora nessuno dei club citati ha ancora presentato un’offerta concreta che si avvicini alla richiesta della Juve, anche se gli Spurs sembrano intenzionati ad andarci vicino. L’inserimento del Newcastle potrebbe ribaltare lo scenario e dopo il trasferimento di Tonali in estate, chissà che un altro gioiello della Serie A non possa raggiungerlo.