Juventus, verdetto boom: 635 milioni di euro

Adesso cambia di nuovo tutto per la Juventus, ecco cosa è successo dopo la notizia: tutti i dettagli della situazione.

Secondo le indiscrezioni riportate da ‘Calcioefinanza’, il titolo della Juventus è già volato in borsa di +6% dopo la notizia della Superlega.

Come si può leggere, infatti, il club bianconero, attraverso il presidente Gianluca Ferrero, aveva ufficializzato la richiesta di fuoriuscire dal progetto durante l’ultima Assemblea dei Soci. Questo viene riportato, proprio, dal portale in questione: “La Corte di Giustizia dell’Unione Europa ha dato ragione alla Superlega, rappresentata dalla società A22 Sports, dichiarando che la UEFA e la FIFA hanno una posizione monopolistica, vietata dall’ordinamento per la concorrenza dell’Unione europea. Fra le dichiarazioni di vittoria di Bernd Reichart, il CEO di A22 Sports, spunta un beneficio immediato per la Juventus, nonostante il presidente Gianluca Ferrero abbia annunciato la richiesta da parte della società di fuoriuscire dalla Superlega ai due club rimanenti, Real Madrid e Barcellona. Il titolo in Borsa della Juve, infatti, ha fatto registrare un balzo importante del 6% appena dopo la pronuncia della CGUE”.

La Superlega ‘rivoluziona’ tutto: verdetto Juventus

“In apertura le azioni del titolo bianconero a Piazza Affari si attestava a 0,2512 euro, mentre al momento queste hanno toccato 0,2648 euro, valore che no raggiungeva dagli inizi di ottobre”.

“Per quanto riguarda la capitalizzazione di mercato, questa si attesta a 634,9 milioni di euro”.