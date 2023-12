Calciomercato Juventus, Allegri fa il DS e stravolge l’attacco: “Vogliono prenderlo”

Adesso lo vogliono prendere e il desiderio arrivare direttamente dal mister: tutti i dettagli sulla potenziale operazione in entrata.

In una recente apparizione su Rai Sport, ‘Fulvio Collovati’ ha espresso opinioni piuttosto franche riguardo alla situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus, definendolo “il più grande pacco che ha preso la Juventus negli ultimi cinque-sei anni” e ha parlato anche di nuove, potenziali, operazioni.

Collovati ha evidenziato che il calciatore serbo ha segnato cinque gol, di cui uno su rigore, ma ha sottolineato che l’allenatore Massimiliano Allegri avrebbe voluto venderlo durante la scorsa estate. Allegri, secondo Collovati, aveva un occhio su Romelu Lukaku come sostituto, ma Vlahovic non era richiesto da nessuno. Il giocatore è rimasto nella squadra, ma Collovati ha affermato che attualmente sta giocando solo a causa dell’infortunio di Moise Kean; altrimenti, sarebbe stato Vlahovic a occupare il suo posto.

Collovati fa il punto sull’attacco bianconero e ‘apre’ a Boniface

L’ex difensore ha portato l’esempio di Soulè, che ha segnato sei gol con il Frosinone, sottolineando la mancanza di prolificità di Vlahovic alla Juventus in confronto. Collovati ha criticato il concetto secondo cui il gioco della Juventus non valorizzerebbe il talento del giocatore serbo, sostenendo che una punta di livello mondiale dovrebbe comunque emergere indipendentemente dallo stile di gioco della squadra. Inaspettatamente, Collovati ha indicato un altro attaccante come possibile rinforzo per la Juventus, menzionando il nome di Boniface, l’attuale punta del Bayer Leverkusen, come un’opzione desiderabile per il club.

Staremo a vedere, dunque, se la Juventus andrà su un altro importante attaccante che potrebbe, per l’appunto, avere già il nome di Boniface. Non ci resta che attendere il verdetto definitivo.