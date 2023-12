Juventus, la futura sposa ammalia i fan: il reggiseno nulla può

Juventus, dalla proposta di matrimonio alle foto calienti è un attimo: così la futura sposa ha fatto sognare i suoi follower.

Forse se l’aspettava, forse no. Sta di fatto che, al di là di questo, la sorpresa sia stata comunque meravigliosa. Irripetibile. In qualunque modo lo avesse fatto, qualunque cosa le avesse detto, tanto, il suo cuore era già suo. E sapeva bene, Federico Chiesa, di andare a colpo sicuro, quando ha chiesto la mano della sua Lucia Bramani.

L’attaccante bianconero ha voluto stupire la sua dolce metà con una proposta di matrimonio ad altissimo tasso di romanticismo. Nell’immaginario collettivo la città dell’amore per eccellenza è Parigi, ma Venezia non ha assolutamente nulla da invidiare alla capitale francese. Tant’è che è stata la cornice perfetta per il coronamento di un sogno d’amore che, seppur già tale, è solo all’inizio. Il meglio deve ancora venire e siamo molto curiosi di scoprire, a questo punto, per che tipo di cerimonia opteranno i due piccioncini. Se vorranno fare le cose in grande o se, invece, preferiranno per una festa più intima e più raccolta, off-limits per i paparazzi e per i ficcanaso.

Di certo, al momento, c’è solo che Chiesa ha scelto bene, benissimo. Lucia è una wag straordinaria, bella e anche spigliata, nonché molto amata dal popolo dei social. E poco importa se stiano insieme da poco meno di due anni perché, a quanto pare, sono già molto affiatati.

Juventus, che peperino lady Chiesa: splendida in bikini

“C’è stata questa conoscenza diversa dal solito – aveva dichiarato l’attaccante della Juventus qualche tempo fa – Abbiamo iniziato a sentirci i primi giorni di gennaio 2022. Io volevo anche vederla, solo che mi sono rotto il crociato”.

“Non voleva venire – ha poi raccontato a proposito del loro primo appuntamento – pensava che stessi fingendo il dolore”. “Lei ha visto subito le mie fragilità, ha visto uno dei momenti più bui della mia carriera. Ha toccato con mano le mie emozioni e come rialzarsi. Questo ci ha unito“. E li ha uniti tanto, dal momento che hanno deciso, appunto, di volersi promettere amore eterno.

La bella Lucia, quindi, non è più su piazza. E chi glielo spiega, adesso, a tutti i follower che le stanno facendo una corte spudorata sotto la foto che la ritrae, bella come il sole, stesa su un lettino con un bikini che fa fatica a contenere il suo lato A?