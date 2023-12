Juventus, Giuntoli pesca il difensore dal Brasile: asta con Arsenal e Liverpool

La Juventus pesca un altro giovane dal Sud America: Giuntoli sfida Arsenal e Liverpool per il difensore brasiliano

Continua il lavoro di ricerca della Juventus per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri, in vista della seconda parte di stagione.

L’allenatore livornese ha chiesto un rinforzo a centrocampo che sicuramente arriverà. Resta da capire quali tra le piste aperte diventerà un’occasione concreta a gennaio. La Juventus ha bisogno di un profilo esperto che possa colmare il vuoto lasciato da Pogba e Fagioli e che possa affiancare Rabiot anche in termini di gol e leadership. I giocatori esperti, però, non sono l’unica categoria attenzionata dalla società. Nelle ultime settimane ma andando a ritroso anche negli ultimi mesi, la Juventus ha inserito nella propria lista degli obiettivi tanti giovani talenti di prospettiva e futuribili per un progetto a lungo termine. I nomi che hanno preso piede con più frequenza sono quelli di Valentin Barco, Khephren Thuram, Habib Diarra e di recente anche Rocco Vata, Arthur Vermeeren, Lucas Bergvall e non solo. Questa volta Giuntoli potrebbe pescare direttamente in Brasile. Infatti l’ultimo nome venuto fuori per la Juventus tra i profili della nuova generazione è un difensore del campionato brasiliano. Anche in questo caso, però, la concorrenza dei club di Premier League è l’ostacolo principale per la Vecchia Signora.

Juventus, asta con Arsenal e Liverpool per Lucas Beraldo

Come riportato dalla redazione di tuttojuve, la Juventus sarebbe sulle tracce di Lucas Beraldo, difensore brasiliano attualmente in forza al San Paulo.

Il classe 2003 fa parte della nazionale brasiliana U20 ed è una delle stelline del San Paolo, con cui ha un contratto fino al 2028. Cristiano Giuntoli lo ha inserito nella lista dei giovani su cui puntare ma deve fare i conti con la concorrenza di Arsenal e Liverpool che ad oggi sono i club più accreditati per Beraldo, almeno dal punto di vista economico e dell’appeal. Il 20enne ha una valutazione di circa 15 milioni di euro, una cifra che presto potrebbe arrivare sul tavolo del San Paulo. Il miglior offerente sarà destinato ad aggiudicarsi il cartellino di Lucas Beraldo.