Dalla Juventus all’Inter: ribaltone gratis, se lo prende il grande ex

Ribaltone di mercato per il gioiello della Ligue 1: Inter e Juventus beffate dal grande ex

Il calciomercato invernale è alle porte e per la Juventus sarà fondamentale sfruttare al meglio la finestra di gennaio.

La priorità per i bianconeri resta il centrocampo ma Giuntoli e Manna valuteranno anche le altre occasioni che potranno presentarsi. Nella lista della dirigenza della Juve ci sono anche diversi nomi per la difesa che presto potrebbe salutare Alex Sandro. Uno dei principali obiettivi per la retroguardia difensiva bianconera è nei piani anche dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, però, hanno anche un altro antagonista. A febbraio Inter e Atletico Madrid si incroceranno negli ottavi di Champions League, in quello che sarà un romantico ritorno del Cholo Simeone dopo il passato da calciatore in nerazzurro. Una doppia sfida che si prospetta entusiasmante e che potrebbe essere anticipata da un duello in chiave mercato.

Juventus, l’Inter si fionda su Djalò: spunta l’Atletico di Simeone

Infatti sia Inter che Atletico sono sulle tracce del difensore portoghese Tiago Djalò, portoghese classe 2000.

Da tempo il suo nome è nel taccuino dei nerazzurri, ma anche della Juventus che sarebbe a lavoro per preparare un’offerta al Lille. Djalò fa parte di quella lunga lista di giocatori in scadenza a giugno 2024 e anche per questo è molto ambito sul mercato, oltre che per i margini di miglioramento in rapporto all’età. La concorrenza, però, è sempre più agguerrita e oltre all’Inter, la Vecchia Signora deve fronteggiare anche l’Atletico Madrid.

I colchoneros hanno una lista piuttosto lunga di obiettivi per la difesa: da Robin Le Normand della Real Sociedad a Victor Nelsson, danese del Galatasaray. Tra i preferiti di Simeone anche Mohamed Simakan del Lipsia e ovviamente Tiago Djalò, come sottolineato da fichajes.net. A giugno arriverebbe a parametro zero ma non è escluso che l’Atletico Madrid possa farsi sotto già a gennaio per anticipare la concorrenza delle due big di Serie A.