Yildiz via dalla Juventus: niente Premier, il nuovo club lascia tutti di stucco

La Juventus scopre Kenan Yildiz che è già nel mirino della Premier League: spunta un top club per il gioiello turco

La Juventus resta aggrappata al sogno scudetto, grazie alla vittoria sul campo del Frosinone. Decisiva l’incornata di Dusan Vlahovic, in risposta al pareggio di Baez. Ma altrettanto decisivo è stato il super gol di Kenan Yildiz.

Il talentino turco di origini tedesche ha infiammato il match con una grande giocata che ha sancito il suo primo gol nel campionato italiano. Il suo talento sta sbocciando in maniera piuttosto rapida e lampante e i segnali iniziano ad essere inequivocabili per Allegri che ieri lo ha schierato dal primo minuto. La sua esplosione repentina potrebbe renderlo un profilo molto appetibile anche in chiave mercato. Florentino Perez ha già nel mirino il nuovo talento da pescare per il suo Real Madrid. Dopo l’ultima intuizione di Endrick dal Palmeiras e le precedenti di Jude Bellingham e Arda Guler, il prossimo gioiello a vestire la maglia dei blancos potrebbe essere proprio Kenan Yildiz.

Juventus, Florentino Perez punta Yildiz: niente Premier, c’è il Real Madrid

Connazionale di Guler, il classe 2005 turco ha stregato Massimiliano Allegri e alla sua prima gara da titolare ha trovato il primo gol in Serie A con la maglia della Juventus.

Uno splendido gol realizzato contro il Frosinone nell’ultima giornata di campionato, un colpo di classe assoluta che ha certificato le qualità già intraviste in Next Gen e con la nazionale turca. Nonostante abbia solo 18 anni, il suo nome è stato già accostato a diversi club di Premier League ma adesso, come sottolineato da Defensa Central, anche il Real Madrid sarebbe sulle sue tracce. Il Liverpool era stato uno dei primi club a interessarsi a Yilidz ma i Reds adesso devono vedersela con i blancos. Il gioiello classe 2005 ha un contratto con la Juventus fino al 2025 e di fatto rappresenta il futuro del club. Un giocatore capace di interpretare più ruoli, dalla seconda punta al trequartista. Forte della scuola del Bayern Monaco, sembra già pronto per un campionato competitivo come la Serie A e per reggere la pressione di certi palcoscenici. Attualmente la valutazione di Yildiz è di circa 12 milioni di euro ma da qui al termine della stagione la sua valutazione potrebbe aumentare in maniera spropositata. La Juventus se lo tiene stretto, pronta ad ascoltare le eventuali offerte, ma senza fare sconti.