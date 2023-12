Come mettersi in contatto con un operatore della Juventus? Ecco tutte le info

Juventus, se vuoi metterti in contatto con gli operatori devi solo fare questo: eccoti tutte le info di cui hai bisogno.

Hai problemi con il tuo abbonamento? Hai semplicemente bisogno di qualche informazione relativa a parcheggi, orari di apertura dello Juventus Museum, biglietti, card, sostenibilità o modalità di accesso per i tifosi con disabilità? Niente paura. C’è qualcosa che forse ancora non sai.

Magari non ci hai mai fatto caso, oppure non ne hai mai avuto bisogno, ma sul sito ufficiale della nostra squadra del cuore c’è una sezione interamente riservata ai vari canali attraverso i quali è possibile contattare la società torinese. Di qualunque cosa tu abbia bisogno, esistono diverse soluzioni per comunicare con essa e per ricevere soluzioni e rassicurazioni in modo tempestivo.

Se ti stai chiedendo, ad esempio, come mettersi in contatto con un operatore della Juventus, in questo articolo troverai tutte le informazioni di cui necessiti. Il contact center bianconero (il numero è 011.45.30.486, con l’aggiunta del +39 se chiami fuori dall’Italia) è a tua disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 20, ma anche al sabato, dalle 10 alle 14. Di domenica e nei giorni festivi dovrai farne, invece, a meno. Il costo del servizio varia in base al piano tariffario che hai sottoscritto con il tuo operatore telefonico. Non dovrai sostenere alcun costo aggiuntivo, dunque, per poter interloquire con un operatore della Juventus.

Filo diretto con la Juventus: i canali per comunicare con la tua squadra del cuore

Questo non è il solo modo, in ogni caso, per metterti in contatto con la società bianconera in caso di problemi, domande o necessità di informazioni aggiuntive. Sul sito ufficiale della squadra potrai compilare, in caso di bisogno, un form online gratuito, al quale avrai accesso però solo nel caso in cui tu sia registrato sulla piattaforma.

Vuoi semplicemente mandare un messaggio alla Juventus per chiedere lumi sull’ordine che hai effettuato attraverso lo store online? In questo caso, eccoti un indirizzo email che si rivelerà utilissimo: ti basterà scrivere a store-support@juventus.com per chiedere ed ottenere tutte le informazioni di cui sei in cerca. Semplice, no?