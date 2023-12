De Ligt, incubo infinito: gli hanno sbattuto le porte in faccia

Incubo infinito per l’ex Juventus Matthijs de Ligt: la big gli sbatte la porta in faccia

Il Real Madrid ha perso anche David Alaba che nella gara di campionato contro il Villarreal ha rimediato la rottura del legamento crociato.

Stagione finita per l’ex Bayern Monaco che lascia il Real in una situazione di emergenza. Adesso per Florentino Perez inizia l’ardua missione di trovare un difensore centrale di spessore, in grado di sostituire Alaba e reggere il peso della maglia più prestigiosa al mondo. Nelle ultime ore sta risuonando forte il nome di Matthijs de Ligt, accostato proprio ai blancos. Il difensore olandese non è riuscito a sfondare come avrebbe voluto nel Bayern Monaco. Sbarcato in Bundesliga nell’estate 2022, dopo gli anni complicati alla Juventus, sperava in un rilancio con la maglia del Bayern. Rilancio che è avvenuto solo in parte e per un periodo di tempo limitato. Il de Ligt visto all’Ajax durante il periodo della sua fioritura non si è mai più rivisto in questi anni.

De Ligt rifiutato dal Real Madrid: il Bayern chiede 60 milioni

Gli agenti di de Ligt sono alla ricerca di un nuovo club che possa permettergli concretamente di rilanciarsi.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo todofichajes.com, il Real Madrid non avrebbe in alcun modo tenuto in considerazione de Ligt. Per Florentino Perez l’olandese non è un’opzione, o quantomeno non una delle prime. Il prezzo fissato dai bavaresi di 60 milioni di euro è una cifra decisamente alta che il Real Madrid non intende sborsare. Il classe ’99 ha un contratto col Bayern fino al 2027 ma il suo minutaggio ridotto sta portando il suo entourage a cercare una nuova destinazione. Thomas Tuchel si sta affidando a Kim Min-jae e Upamecano, una coppia che in questo momento sta dando garanzie. Non sembra esserci spazio per de Ligt in questo Bayern. Alla luce della richiesta, però, il Real Madrid sembra aver virato su un altro difensore. Si tratterebbe di un romantico ritorno, visto che stiamo parlando di Raphael Varane, attuale centrale del Manchester United. Oltre a conoscere perfettamente l’ambiente del Real Madrid, il francese ha una valutazione di circa 20 milioni di euro, cifra ben più abbordabile di quella chiesta per de Ligt.