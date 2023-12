Calciomercato Juventus, Allegri vuole solo lui: doppietta Napoli da 50 milioni

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri vuole solamente un centrocampista con le sue caratteristiche. Ma occhio al Napoli pronto al grande colpo

Massimiliano Allegri, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha scelto il profilo del centrocampista che la Juve deve cercare di prendere nel prossimo mese di gennaio. Non uno come Phillips, del quale vi abbiamo parlato prima, ma uno che arriva sempre dalla Premier League che, però, ha uno stile di gioco diverso da quello che al momento è del City ma che è in uscita.

Il profilo è quello di Hojbjerg del Tottenham, anche lui al passo d’addio, accostato anche con una certa insistenza nel corso delle ultime settimane alla Juventus. Ma occhio, perché in Italia non ci sarebbero solamente i bianconeri sul giocatore, ma anche il Napoli ha annusato il grande colpo, visto che potrebbe avere quelle disponibilità economiche che servirebbero.

Calciomercato Juventus, anche il Napoli su Hojbjerg

De Laurentiis ha annunciato un paio di colpo per il prossimo mese e dopo aver ceduto Elmas al Lipsia – ha fatto già le visite mediche e si attende l’ufficialità – potrebbe investire quei 20-25 milioni che arriveranno da questa cessione appunto per prendere il giocatore del Tottenham.

Praticamente 50mlioni di euro in movimento per gli azzurri nel prossimo mese di gennaio, almeno 50milioni, visto che anche altri uomini potrebbero arrivare in Campania. Insomma, la Juve deve stare attenta qualora voglia riuscire nel colpo grosso nella prossima sessione di mercato, un colpo che ad Allegri serve per cercare di rimanere il più incollato possibile all’Inter in classifica e per chiudere soprattutto al quarto posto che garantirebbe molti introiti per la prossima stagione.