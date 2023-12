Fiato sospeso Dybala: le ultime in vista di Juventus-Roma

Juventus-Roma alle porte ma come sta Dybala? Tutti i dettagli relativi alla sfida imminente contro gli ex storici.

Dopo due giorni di meritato riposo concesso dal tecnico José Mourinho, la Roma si appresta a tornare a Trigoria nel pomeriggio di oggi per preparare l’attesissimo match contro la Juventus in programma sabato sera. Tuttavia, il grande punto interrogativo che aleggia nell’aria si chiama Paulo Dybala.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da ‘Sky Sport’, l’attaccante argentino sta lavorando duramente per poter essere disponibile per la sfida contro la Juventus, ma la sua presenza dall’inizio sembra essere tutt’altro che scontata.

Dybala a rischio per la Juventus: le ultime

Dybala, da tempo alle prese con problematiche fisiche, sta cercando di recuperare al più presto per essere convocato da Mourinho e contribuire alla causa giallorossa. Tuttavia, secondo quanto riportato, è improbabile che il talentuoso attaccante possa partire titolare dall’inizio della partita. L’incertezza riguardo a Dybala è un aspetto che tiene sulle spine sia i tifosi della Roma che gli appassionati di calcio in generale. L’argentino, quando in forma, è un giocatore capace di fare la differenza in qualsiasi partita, ma le sue recenti difficoltà fisiche lo hanno costretto a una gestione attenta da parte dello staff medico e tecnico.

La possibile convocazione di Dybala rappresenterebbe comunque un elemento di spessore per Mourinho, che potrebbe avere a disposizione un’arma in più nel corso della partita contro la Juventus. La sua presenza in campo, anche se limitata nei minuti iniziali, potrebbe influire notevolmente sull’andamento dell’incontro. La sfida tra Roma e Juventus è già di per sé molto attesa, considerando la rivalità tra le due squadre e la posta in palio in termini di posizioni di classifica. La situazione di Dybala, dunque, aggiunge un ulteriore elemento di interesse e mistero, alimentando le speculazioni e le aspettative dei tifosi di entrambe le squadre.