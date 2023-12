Hanno scelto il Campione d’Europa: game over Juventus

La big sceglie il campione d’Europa e manda fuori gioco la Juventus: l’ex Serie A raggiunge il Cholo Simeone

Uno dei nomi selezionati dalla Juventus per rinforzare il centrocampo potrebbe approdare in Spagna, alla corte del Cholo Simeone.

L’Atletico Madrid è sempre molto attivo in chiave mercato e spesso si è rivelato un cliente scomodo per le squadre italiane. Negli ultimi anni proprio dalla Serie A sono arrivati tanti giocatori alla corte del Cholo Simeone: da Rodrigo De Paul ad Alvaro Morata e Nahuel Molina. Negli ultimi anni la fisionomia dell’Atletico è cambiata, in relazione anche alle scelte di mercato. I colchoneros sono ambiziosi e vogliono inserire almeno un innesto a gennaio. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo todofichajes.com, l’Atletico Madrid sarebbe sulle tracce di Jorginho, attuale centrocampista dell’Arsenal e della nazionale italiana.

Jorginho verso l’Atletico Madrid, game over Juventus

Un profilo che rispecchia l’identikit del giocatore richiesto da Diego Pablo Simeone. Un giocatore che gestisca il gioco e detti i tempi alla squadra, dotato di tecnica e intelligenza tattica.

Jorginho sta vivendo mesi altalenanti e tra 6 mesi terminerà il suo contratto con i Gunners. In casa Arsenal, però, sono diversi i giocatori in uscita, tra cui anche Thomas Partey che tante volte è stato accostato alla Juventus e che ha vestito la maglia proprio dell’Atletico. Arteta vuole la garanzia di avere un sostituto, prima di dare il via libera alla cessione di Jorginho già a gennaio. La Juventus rimane vigile su Jorginho e potrebbe aprire un duello di mercato con l’Atletico Madrid durante la finestra invernale. Nello scacchiere di Allegri prenderebbe il posto del suo compagno di nazionale Manuel Locatelli, che per caratteristiche attualmente è l’unico in grado di giocare da regista.