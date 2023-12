Calciomercato Juventus, addio Vlahovic: lo scambio tra 9 è un tormentone

Dusan Vlahovic può lasciare la Juventus e torna di moda lo scambio con un numero 9: la Juventus riaccende il tormentone estivo

Il big match di sabato sera tra Juventus e Roma presenta diversi temi caldi legati a entrambe le squadra ma certamente ci sarà grande fermento per vedere quale sarà l’accoglienza dei tifosi bianconeri nei confronti di Romelu Lukaku.

L’ultima estate di mercato è stata marchiata da un tormentone, lo scambio Vlahovic-Lukaku tra Juventus e Chelsea. Una tratativa che ha vissuto di continui cambi di scenario, dal “ci siamo quasi” a “pista congelata”. L’ostacolo principale alla buona riuscita dell’affare è sempre stato il conguaglio chiesto dalla Juventus per colmare la differenza di prezzo tra il cartellino di Vlahovic e quello di Lukaku. Alla fine il serbo è rimasto a Torino e il centravanti belga è approdato a Roma, sponda giallorossa. Big Rom si è inserito da subito nei meccanismi di José Mourinho e ha già superato la doppia cifra di reti tra campionato ed Europa League. Ben 13 gol (8 in campionato e 5 in Europa). Le risposte Lukaku le sta dando ma il cammino altalenante della Roma la porta oggi ad essere una concorrente solo per la Champions e non certo per lo scudetto. Lukaku è arrivato alla Roma con la formula del prestito che quindi non garantisce una sua permanenza per la prossima stagione.

Juventus, possibile nuovo intreccio Vlahovic-Lukaku: il punto

Le condizioni per una permanenza di Lukaku nella Capitale saranno svariate. Dal numero dei gol totali garantiti in stagione, alla presenza o meno di Mourinho sulla panchina, alla partecipazione del club giallorosso a una tra Europa e Champions League.

Dalla prossima sessione estiva anche Vlahovic può tornare sul mercato, come sottolineato da Tuttosport. La Juventus è alle prese con un importante sforzo mirato a riequilibrare i conti. Di conseguenza il contratto del serbo rappresenta un lusso al quale il club bianconero potrebbe essere costretto a rinunciare. Giuntoli e Manna saranno molto vigili per valutare al meglio qualunque offerta si presenterà per Vlahovic. In caso di cessione, non è escluso che la Vecchia Signora possa tornare su Romelu Lukaku e riaprire un intreccio che sembrava ormai finito nel dimenticatoio.