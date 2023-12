Nuovo affare Juventus-Torino da 35 milioni: sta succedendo di tutto

Calciomercato Juventus, novità importanti per quanto concerne il futuro della Vecchia Signora. Andiamo a scoprire in dettaglio.

Nell’ambito della strategia di rafforzamento della rosa, la Juventus sta attivamente monitorando il mercato dei difensori, con l’obiettivo dichiarato di consolidare la propria retroguardia. Oltre al giovane talento Djalò, la Vecchia Signora ha individuato un altro obiettivo di grande interesse: Buongiorno del Torino.

Il giovane difensore centrale mancino è emerso come una delle promesse più luminose nella sua posizione, attirando l’attenzione dei top club italiani. La Juventus, in particolare, lo ha messo al centro della propria lista dei desideri per il ruolo di centrale difensivo, ritenendolo un rinforzo significativo per il reparto arretrato.

Nuovi affari per la Juventus: Buongiorno dal Torino

La trattativa per Buongiorno è tuttavia programmata per l’estate, con entrambe le squadre che devono ancora sedersi al tavolo per discutere i dettagli di un possibile trasferimento. La Juventus è consapevole che la concorrenza potrebbe essere agguerrita, ma è pronta a mettere in atto una strategia negoziale mirata per assicurarsi le prestazioni del promettente difensore. Parallelamente alla ricerca di un centrale difensivo, la Juventus ha già iniziato ad esplorare l’opportunità rappresentata da Djalò. Il giovane difensore portoghese è considerato una delle giovani promesse nella sua posizione e potrebbe portare freschezza e talento alla difesa bianconera.

Ma come detto poc’anzi, anche Bungiorno è l’altra pista da tenere in considerazone. Alessandro Buongiorno, attualmente al Torino, è un difensore centrale di prospettiva che ha catturato l’attenzione della Juventus. Il suo stile di gioco compatto e la sua abilità nel gestire situazioni difensive difficili lo rendono un’opzione intrigante per la Vecchia Signora. Tuttavia, la trattativa per Buongiorno è ancora nella sua fase iniziale, con le parti che pianificano di discutere dettagli e condizioni in vista di un potenziale trasferimento estivo. Il Torino, consapevole del valore del proprio giocatore, cercherà di ottenere condizioni favorevoli, e la Juventus sarà chiamata a negoziare con abilità per raggiungere un accordo vantaggioso.