De Ligt colpisce ancora: adesso vola in Premier League

L’ex Juventus è ormai ai margini del progetto ed è proto a cambiare club: offerta in vista dalla Premier League

Il calciomercato invernale ormai è alle porte e si sa, a gennaio spesso si verificano dei colpi di scena impronosticabili.

I club di Serie A sono molto attivi in questo senso: l’Inter sta trattando Tajon Buchanan del Club Bruges, il Milan è sempre più vicino a Juan Miranda, terzino sinistro del Real Betis. La Juventus, invece, è focalizzata sul centrocampo e sulla lunga lista di obiettivi stilata da Giuntoli e Manna. Intanto un ex Juventus potrebbe presto cambiare maglia e sulle sue tracce ci sarebbe un top club di Premier League.

De Ligt ai margini del Bayern Monaco: l’Arsenal si fa avanti per l’ex Juventus

Come raccontato nei giorni scorsi, Matthijs de Ligt è ormai ai margini del Bayern Monaco e sembra in procinto di cambiare maglia.

Thomas Tuchel sta puntando sulla coppia Kim Min-jae-Upamecano che in questo momento sta dando garanzie. De Ligt sta trovando poco spazio e quella che sembrava l’avventura del riscatto, dopo gli anni complicati alla Juventus, si sta trasformando in un incubo. Naturalmente il valore assoluto del difensore olandese è noto a tutti, non a caso un club di Premier League lo avrebbe puntato. Come sottolineato da la Bild, il club in corsa per il centrale olandese sarebbe l’Arsenal che ha individuato de Ligt come rinforzo ideale per il proprio pacchetto difensivo. A gennaio è quasi totalmente da escludere un addio di de Ligt dal Bayern Monaco. I bavaresi sarebbero costretti a cercare un sostituto in poco tempo, con il rischio di non trovarlo entro la fine del mercato di gennaio.

I Gunners restano in prima fila in ottica giugno e in questi mesi avranno modo di valutare gli sviluppi tra club e giocatore, così da capire se bussare concretamente alla porta del Bayern con un’offerta. Il club tedesco parte da una richiesta di 60 milioni, cifra che ha portato il Real Madrid a tirarsi fuori. I blancos sono alla ricerca di un vice Alaba e avevano valutato anche de Ligt, ma la richiesta del Bayern Monaco ha fatto indietreggiare la dirigenza madrilena. Chissà che l’Arsenal non possa andare fino in fondo, magari trovando un compromesso con l’inserimento di qualche contropartita.