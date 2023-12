Affare Juventus-Arsenal: hanno detto basta

La Juventus chiude la porta all’Arsenal per gennaio: l’attaccante resta a Torino almeno fino al termine della stagione

Il mercato invernale della Juventus si prospetta molto attivo, non solo per quanto riguarda le mosse in entrata ma anche per quelle in uscita.

Oltre ai tanti nomi inseriti nella lista degli obiettivi, sono diversi anche i profili che potrebbero lasciare Torino. Ad esempio Samuel Iling-Junior che può partire a gennaio e tornare in Inghilterra, dove ha vissuto i suoi anni iniziali al Chelsea nelle giovanili. Nello scacchiere di Allegri, di fatto, non sta trovando spazio. Oscurato dagli arrivi di Timothy Weah e Andrea Cambiaso che sulle fasce stanno dando garanzie. Anche Matias Soulè è molto ambito in Premier League ma in questo caso dovrà essere preso in considerazione anche il Frosinone che attualmente si gode il talentuoso ragazzo argentino. E poi c’è la questione Moise Kean che potrebbe svilupparsi anche in ottica giugno.

Juventus, nessuna trattativa con l’Arsenal per Kean: a gennaio resta a Torino

Di recente diversi club hanno preso informazioni sull’attaccare ex Everton e Paris Saint-Germain, alla luce del poco spazio riservatogli da Allegri alla Juve.

Come riportato dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, non ci sarebbe nessuna trattativa in corso per un eventuale trasferimento di Moise Kean all’Arsenal, almeno per gennaio. In ottica giugno, invece, lo scenario potrebbe radicalmente cambiare, anche perché Kean ha un contratto fino al 2025. L’attaccante della nazionale è leggermente indietro nelle gerarchie di Massimiliano Allegri, almeno ultimamente. L’allenatore livornese però ha sempre dimostrato di avere molta fiducia in Kean e ad oggi non ci sono particolari sentori di un suo addio a gennaio. Moise Kean è contento a Torino e vorrebbe rimanere almeno fino al termine della stagione, per giocarsi le sue carte. Spesso Vlahovic gli è stato davanti nelle gerarchie. Il serbo vanta 10 partite da titolare, con 6 gol a referto. Kean, invece, in 6 gare da titolare è ancora a secco di reti. Anche Milik ha sfruttato meglio il tempo a disposizione, segnando due gol in appena 3 gare da titolare, oltre ovviamente alle restanti 13 in cui è entrato dalla panchina.

Kean è legato ai colori bianconeri ma, allo stesso tempo, vorrebbe trovare maggiore spazio ed è quello che cercherà di ottenere nel 2024. Le richieste per Kean non mancano, sia in Italia che all’estero. L’Arsenal resta in corsa ma difficilmente i bianconeri apriranno alla sua cessione durante il mercato invernale.