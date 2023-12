FIGC al tappeto: pronto a firmare con la Juventus

Potrebbe cambiare subito il suo presente, stasera sarà presente alla super sfida e poi si deciderà il tutto: i dettagli.

Questa sera, l’Allianz Stadium accoglierà un ospite d’eccezione: Giorgio Chiellini, il leale difensore che ha scritto pagine memorabili nella storia della Juventus. In un momento speciale, in cui la Vecchia Signora si appresta ad affrontare la Roma, Chiellini sarà lì per assistere al confronto.

Tuttavia, questa presenza non sarà seguita da una continuità immediata nella sua carriera calcistica. Ai primi di gennaio, l’ex capitano bianconero intraprenderà un breve periodo negli Stati Uniti, dove la sua famiglia risiede. Lì, le sue figlie completeranno l’anno scolastico, e Giorgio Chiellini, nel frattempo, potrebbe iniziare il suo percorso come dirigente calcistico. L’attenzione sembra concentrarsi sul Los Angeles FC, club della Major League Soccer (MLS), che potrebbe accogliere Chiellini come figura di spicco. Tuttavia, questo possibile impegno non fa vacillare il sogno nel cuore dell’ex difensore: tornare un giorno alla Juventus.

Chiellini pronto a ritornare da dirigente: sogno bianconero

Con una laurea e un master in economia, Chiellini si proietta verso il futuro con la chiara convinzione di abbracciare il ruolo di manager calcistico di alto livello. Questa decisione, oltre a ricevere l’attenzione della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), pone la Vecchia Signora al centro dei suoi progetti. Mentre il richiamo della FIGC è forte, la priorità di Chiellini resta senza dubbio la Juventus, il club che ha rappresentato con onore e dedizione per gran parte della sua carriera. L’ex capitano bianconero, anche se tentato da opportunità al di fuori dell’Italia, mantiene il sogno di tornare alla squadra che gli ha dato tanto e che continua a occupare un posto speciale nel suo cuore.

La storia di Giorgio Chiellini, quindi, si intreccia con un presente di addio temporaneo, ma con uno sguardo al futuro che potrebbe riportarlo a Torino come protagonista di una nuova avventura manageriale con la maglia bianconera.