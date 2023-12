Prendono Osimhen e lo lasciano alla Juventus: fuochi d’artificio anticipati

Cambio di piani e obiettivo verso il top player del Napoli: ecco come cambia il mercato in entrata. Tutti i dettagli dell’operazione.

L’Arsenal si trova a un bivio dopo una sconfitta deludente contro il West Ham, dove la mancanza di gol ha sollevato interrogativi sulla necessità di rinforzare il reparto offensivo.

Prima di questa partita, non c’erano segnali che suggerissero un interesse nei confronti di Ivan Toney del Brentford. Tuttavia, la ricerca di un attaccante di calibro sembra ora una priorità, con diversi nomi di spicco che circolano nei corridoi dell’Emirates Stadium. La delusione dell’incontro con il West Ham ha messo in evidenza la carenza di opzioni offensive per gli uomini di Mikel Arteta. La mancanza di reti è stata evidente e la squadra sembra ora concentrarsi su rinforzi in attacco per migliorare le prospettive future.

L’Arsenal vuole un top player offensivo

Tra i giocatori che si trovano nel mirino dell’Arsenal, Ivan Toney del Brentford è emerso come un potenziale obiettivo. Il suo rendimento di spicco nella Premier League non è passato inosservato, e l’Arsenal sembra intenzionato a sfidare i piani del Brentford per trattenere il talentuoso attaccante. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita, e l’Arsenal sta esplorando alternative come Victor Osimhen del Napoli, Lautaro Martinez dell’Inter e Victor Boniface del Bayer Leverkusen. Nonostante il forte interesse, si prevede che nessuno di questi tre sarà disponibile durante la finestra di mercato di gennaio, mettendo in evidenza le sfide che il club londinese dovrà affrontare per rafforzare il suo reparto offensivo a breve termine.

La difficoltà nel trovare un attaccante di livello è palpabile, e l’Arsenal potrebbe dover affrontare il dilemma di dover attendere più a lungo del previsto per soddisfare le proprie esigenze. La necessità di un marcatore d’élite è evidente, specialmente considerando che Gabriel Jesus, finora, non ha completamente dimostrato di essere la risposta definitiva ai problemi offensivi della squadra. Per ora, dunque, Vlahovic non sembra più nei piani dei Gunners che hanno sondato altri profili.